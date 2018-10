Gala ADISQ: looks hétéroclites

Pour les 40 ans de l’ADISQ, les artistes ont opté pour une approche éclectique. Certains ont choisi des tenues griffées de créateurs montréalais, d’autres ont préféré dénicher leurs tenues dans des friperies, alors que l’appel à des stylistes a permis de voir défiler des looks singuliers. J’ai remarqué quelques élégantes robes longues, mais ce sont les silhouettes originales qui ont retenu mon attention. De la veste customisée d’Andréanne A. Malette, au mélange paillettes et tartan de Valérie Roberts, en passant par la robe queue-de-pie d’Annie Villeneuve, on célébrait la musique, mais aussi l’individualité du style.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

« J’ai acheté une veste pour homme beaucoup trop grande et ma styliste, Laurie Tb, en a fait un deux-pièces », a confié Andréanne A. Malette.

Élégante

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Valérie Carpentier, Self-Portrait

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Olivier Dion, Bestseller Homme

Style L.A.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

« Nos deux looks sont un mélange de pièces vintage que nous avons déniché lors de nos voyages », a partagé Claude Bégin, accompagnée de sa conjointe Clodelle Lemay.

Photo Agence QMI, Pascale Lévesque

« On a composé nos looks de pièces trouvées chez Station Service et Le Dressing, car on ne veut pas acheter des vêtements pour une soirée seulement » - les sœurs Boulay.

Costumée

Photo Agence QMI, Joël Lemay

« Je suis habillée business, car je brasse de grosses affaires », a déclaré Klo Pelgag.

Couple coup de cœur

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Martin Juneau et Valérie Roberts, 16Arlington

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Ariane Moffatt, Zara, et un sac Wael Kilani, avec sa conjointe Florence Marcil-Deneault.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Sophie Pelletier, Le Château

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Yama Laurent, Boudoir 1861