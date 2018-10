Heureux comme des Québécois

Le magazine GEO vient de publier un hors-série « Hygge ! VIVRE HEUREUX – le modèle nordique. » Une dizaine de dollars pour 140 pages de confiseries pour les yeux et pour l’âme, façon Finlande, Norvège et Danemark, les trois premiers pays où les gens sont le plus heureux, selon le World Happiness Report de l’ONU.

Mais qu’est-ce que ce hygge (prononcé hou-gueuh) qui inspire autant de livres, documentaires et magazines ? Ça se vend où ? Ça coûte combien ? Et surtout, en reste-t-il sur les tablettes ?

Le quoi ?

N’ayez crainte, le hygge ne se fume pas, ne se boit pas, ne se vend pas. C’est un art de vivre danois qui ressemble étrangement à l’art de vivre québécois.

Pas besoin d’être Scandinave pour aimer la nature, la simplicité et les impôts.

Les photos du GEO pourraient aussi bien montrer le Québec : forêts enneigées, enfants rieurs qui plongent dans l’eau glaciale de lacs noirs, feux de bois, vélos, kayaks, ours bruns, chalets rustiques, bleuets sauvages, frimas et boulettes en sauce brune.

C’est pas nous, ça ?

Pourquoi alors, chante Vigneault, « tout le monde est malheureux tout le temps » ? Le Québec aussi est un paradis nordique.

Il n’apparaît pas au classement, mais le Canada arrive 7e au palmarès des gens heureux. Il y a au moins 10 % de nous autres là-dedans.

Serions-nous heureux sans le savoir ?

Et si l’envie vous prenait de blâmer l’immigration pour nos babounes, sachez que huit des dix pays* les plus heureux au monde trônent aussi sur la liste des 20 pays les plus favorables à l’immigration.

Vive le shille !

Je suggère que François Legault étudie la démarche du premier ministre britannique Tony Blair qui, à la fin des années 90, a investi dans la promotion d’une marque de commerce pour son pays, le Cool Britannia.

Le Québec est plus cold que cool, mais pourquoi ne pas s’inspirer des Scandinaves et inventer un hygge québécois – pourquoi pas le shille ? Chill francisé et trafiqué – lui passer la brosse à reluire marketing et l’offrir à un monde assoiffé de bien-être, de beaux paysages et de bonheur (et d’un petit peu de bullshit).

À nous les touristes, les grands reportages, un numéro de GEO consacré au shille, les best-sellers, les exportations made in Québec, les investissements, les revenus et le plein d’estime de soi.

Puisque le monde entier se fendrait en quatre pour comprendre, copier et consommer notre façon d’être heureux, nous finirions par croire que nous sommes, nous aussi, bénis des dieux nordiques.

Les semaines qui suivent des élections, surtout quand le parti gagnant n’a jamais été au pouvoir, offrent un moment de répit au chialage, deuxième sport national après le hockey. Un moment pour mesurer la chance que nous avons de vivre ici et maintenant tout en nous posant, sereinement, les bonnes questions.

La mienne ? Pourquoi la sociale démocratie scandinave fonctionne-t-elle mieux que la nôtre ?