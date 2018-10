Hugo Barrette médaillé d’argent

À la première Coupe du monde de la saison, Hugo Barrette a remporté la médaille d’argent au keirin samedi soir, à Milton, en Ontario.

Le Britannique Jason Kenny a été le seul à devancer l’athlète des Îles-de-la-Madeleine. Le Néerlandais Matthijs Buchli s’est classé troisième.

Plus tôt dans la journée, Barrette avait terminé en tête de sa vague de première ronde, puis troisième de sa vague au deuxième tour.

Aussi en action, Joël Archambault a été éliminé au repêchage de la première ronde. Membre de l’équipe de développement, il a pris le septième rang de sa vague de qualifications. Au repêchage, il a terminé deuxième de sa vague et n’a pu avancer au tour suivant.

Lauriane Genest prête pour la suite

Au sprint féminin, Lauriane Genest a connu de bonnes qualifications. Elle s’est classée neuvième avec un chrono de 10,846 s.

«J’ai eu un bon temps en qualifications, mais pas mon meilleur à vie, ni mon plus rapide sur la piste de Milton. J’étais contente, car je visais un top-10 et je me suis placée neuvième», a-t-elle commenté.

En seizièmes de finale, elle a perdu son duel face à l’Espagnole Tania Calvo Barbero.

«Ça ne s’est pas passé comme je l’ai voulu. J’étais très déçue parce que j’avais les capacités de gagner. C’est un peu frustrant. Je ne suis donc pas pleinement satisfaite de ma journée, mais je regarde en avant pour le keirin de demain», a-t-elle dit.