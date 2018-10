La citrouille zéro déchet

Emblème de l’Halloween, les citrouilles ne manquent pas d’être sculptées et d’orner les maisons à l’occasion de cette fête. Mais qu’en est-il de leur sort une fois l’évènement terminé? Si la poubelle est la réponse, cet article est pour vous . Idées santé pour profiter pleinement de nos citrouilles et éviter le gaspillage!

► Choisir la taille de sa citrouille

Bien que ce choix puisse sembler anodin, il est important! Les citrouilles de grande taille sont peut-être plus faciles à sculpter, mais les petites citrouilles ont l’avantage d’être plus sucrées, moins humides et plus fermes ; elles se prêtent ainsi mieux à la cuisson. Aussi, étant plus petites, moins de surplus seront générés et, plus facile leur intégration aux recettes sera.

► Congeler les surplus

Une fois l’Halloween passée, nous manquons parfois de temps pour cuisiner notre citrouille. Si tel est le cas, vous pouvez sans problème congeler sa chair pour l’utiliser plus tard dans les options qui suivent.

► Citrouille cuite

La citrouille cuite s’intègre à merveille dans vos différents repas. Rôtie au four (pendant 30 minutes à 400 °F) et assaisonnée de vos épices préférées, des tranches fines de citrouilles, avec leur pelure, feront un excellent accompagnement : original, savoureux, légèrement sucré et nutritif!

Tranchée en cube, la chaire se marie à merveille dans un sauté ou un mijoté.

► Purée de citrouille

En plus de s’intégrer facilement à une panoplie de recettes, la purée de citrouille est très facile à réaliser. Il vous suffira de 20 à 30 secondes dans votre mélangeur, à puissance maximale, pour réduire en purée la chair de votre citrouille (rôtie au préalable). Une fois cette étape terminée, vous pouvez vous amuser!

► Dans vos gaufres et crêpes

Ajoutez une demi-tasse de cette purée à votre recette de gaufre ou de crêpe préférée, pour une petite touche à la fois sucrée et savoureuse, qui saura faire une différence dans votre journée.

► Comme potage

Cuite avec des ingrédients comme des oignons, de l’ail, du bouillon de légumes et de la crème (ou du lait), votre purée de citrouille vous permettra de vous concocter un potage qui saura vous réconforter durant les journées froides et pluvieuses d’automne.

► Dans vos boissons

Cette purée passe-partout s’intègre aussi à merveille dans vos boissons. Mélangée avec vos fruits préférés, du yogourt et du jus d’orange, elle vous permettra d’obtenir un smoothie savoureux et crémeux.

Incorporée à votre latte maison, une cuillère à thé de cette purée saura ajouter un petit soupçon automnal à vos matinées.

Sa texture et le soupçon de sucre qu’elle apporte font de la purée de citrouille un ingrédient qui s’intégrera aussi très bien à vos pâtisseries. Brownies, tartes et muffins seront ainsi réinventés.

Graines rôties

Photo Adobestock

En plus d’être bonnes au goût, les graines de citrouille grillées font d’excellentes collations et ajouteront de la saveur à vos salades, barres tendres, smoothies et céréales. Elles regorgent également d’éléments nutritifs.! Par portion de 60 ml (32 g), leur teneur en protéines (10 g), en gras insaturés (15 g) et en fer (25%VQ) est très intéressante! Pour les préparer, rien de plus simple! Retirez un maximum de graines de la chair de votre citrouille et placez-les sur une plaque allant au four, avec un peu d’huile d’olive pour les enrober. Faites-les ensuite rôtir à 400 °F pendant environ 10 minutes, en les mélangeant une fois de temps en temps, jusqu’à ce qu’elles soient dorées. Et voilà, de délicieuses graines que vous pouvez ensuite assaisonner pour qu’elles soient sucrées ou salées, mais c’est au naturel qu’elles sont les meilleures!