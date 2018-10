La peur de l’engagement me ruine la vie

J’approche de mes 40 ans. Depuis ma première relation amoureuse, à l’âge de 17 ans, je n’ai connu que des relations de courte durée, à part une union de huit ans entre mes 25 et 32 ans. Lors de cette dernière, j’ai eu l’impression d’avoir aimé pour vrai. Pour toutes les autres, j’avais toujours le sentiment que c’était une affaire de passage.

Quand je regarde dans mon rétroviseur, j’ai l’impression d’avoir perdu mon temps. Comme, en plus, je n’ai jamais ressenti le désir d’avoir des enfants, je me sens orpheline de famille. Si ce n’était de ma mère, qui est ma meilleure amie, je serais seule au monde.

Heureusement que j’ai une carrière intéressante qui me donne le sentiment de vivre pour quelque chose, sinon ce serait le vide affectif. Me sentant mal dans ma peau, malgré le désaccord de ma mère, qui prétend que c’est de l’argent gaspillé, j’ai entrepris une psychothérapie, il y a deux mois.

Je n’ai pas assez progressé dans le nettoyage de mon passé pour comprendre mon état actuel, mais, ce qui me frappe, c’est que ma psy a commencé à mettre en lumière le fait que j’ai toujours manqué d’une volonté d’engagement dans mes relations avec les autres, que ce soit avec mes amoureux ou mes amies. Dès qu’il faut que j’entre dans une relation qui dépasse la superficialité, je m’éloigne.

Voilà que la semaine dernière, par hasard, j’ai revu le garçon qui fut mon compagnon pendant huit ans. Seul, lui aussi, il a proposé qu’on se revoie, ne serait-ce que pour comprendre ce qui n’a pas fonctionné, alors qu’on s’aimait. C’est un fait que, les émotions qu’il a suscitées en moi à l’époque, je n’en ai plus jamais connu d’aussi fortes ensuite.

Je ne sais pas comment me comporter par rapport à sa demande. Je ne sais d’ailleurs même pas comment je me sentirais s’il me déclarait qu’il m’aime encore. Qu’est-ce qui se passe avec moi ? Suis-je un être insensible qui n’aime personne ? Une chance que j’ai ma mère !

Anonyme

Justement, votre mère, ne prend-elle pas trop de place dans votre vie ? Avez-vous abordé la qualité de la relation entre vous deux avec votre thérapeute ? Bien honnêtement, le seul conseil que je puisse vous donner est de continuer votre thérapie en vous fixant comme objectif de fouiller votre passé à fond pour déterrer ce qui vous a rendue si réfractaire à vous laisser aller à aimer. C’est certainement une excellente façon d’investir votre argent pour votre mieux-être.