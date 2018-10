La routine santé de Véronique Claveau

Chaque semaine, Le Journal vous fait découvrir les trucs et astuces santé de différentes personnalités. De l’activité physique à l’assiette, en passant aussi par l’équilibre mental, chaque invité nous parle de sa santé et de ses choix pour rester actif et en forme

Comment gardes-tu la forme ?

Actrice, chanteuse, danseuse, imitatrice, Véronique Claveau a plusieurs cordes à son arc, qui lui imposent par le fait même une routine de vie saine et active.

Celle que l’on verra bientôt incarner différents personnages lors de la prochaine présentation du Bye Bye 2018, trouve son énergie notamment au yoga chaud, un sport qu’elle pratique quelques fois par semaine.

« Je pratique le Moksha [à près de 37 degrés Celsius], c’est un peu moins chaud que le Bikram [à 42 degrés Celsius] et ça fait vraiment très bien pour moi lorsque je veux me remettre en forme quelques semaines avant un contrat », affirme l’artiste, qui soufflait hier ses 37 bougies.

Nouvellement maman d’un petit garçon d’un an, Véronique Claveau enfile également régulièrement ses espadrilles pour aller prendre de longues marches dans son quartier. Un bon truc pour « changer d’air » avec bébé, affirme-t-elle.

As-tu un objectif d’entraînement ?

Lorsqu’elle s’entraîne, la chanteuse affirme ne pas se fixer d’objectif précis. Elle mise plutôt sur le maintien de sa forme physique.

« Je ne suis pas une fille qui est à l’extrême dans le sport. Je ne me défonce pas. Je l’ai déjà fait quand j’étais plus jeune, mais aujourd’hui, je suis plus à l’écoute. La Fit Mom, ce n’est vraiment pas moi ! » lance-t-elle en riant.

Comment restes-tu motivée à l’entraînement ?

Comme tout le monde, Véronique Claveau a parfois besoin d’un petit coup de pouce pour s’entraîner, surtout après les courtes nuits de sommeil à consoler bébé.

Son truc ? « Penser à mon état d’après-entraînement », dit-elle. « Je sais qu’après, je suis toujours contente. Je ne le regrette pas », affirme-t-elle.

Son copain, l’animateur et chanteur Bryan Audet, contribue aussi à sa motivation, lance-t-elle. « Disons qu’il peut parfois me tirer par la main et me dire Go ! Go ! Go ! C’est ma motivation extérieure ! » lance celle qui sera également bientôt à la barre de la deuxième saison de l’émission Karaoké, sur ICI Tou.tv.

As-tu des trucs pour bien manger ?

Sans suivre de régime précis, la mère de famille essaie depuis quelques mois d’intégrer davantage de fruits et légumes à son alimentation.

Pour ce faire, elle reçoit d’ailleurs toutes les semaines un panier bio rempli de légumes de saison. « C’est un truc pour moi, qui me force à en cuisiner plus », dit-elle. La chanteuse mise aussi beaucoup sur une bonne hydratation. « J’ai toujours ma gourde d’eau avec moi », affirme-t-elle.

Quel est ton endroit santé favori à Québec ?

Originaire du quartier Limoilou, Véronique Claveau revient régulièrement à Québec pour rendre visite à sa famille.

Grande amatrice de plein air, elle aime déambuler sur les plaines d’Abraham. « Me perdre sur les Plaines, pour moi, c’est le bonheur. Je n’ai même pas l’impression de faire de l’activité physique ! » dit-elle.

Quelle est ton activité physique préférée ?

Le volleyball, un sport qu’elle pratique depuis son enfance. Elle est d’ailleurs aujourd’hui inscrite dans une ligue, pour pouvoir jouer chaque semaine.