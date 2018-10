Le calvaire des Kings prend fin

Un but d’Alec Martinez avec 55 secondes à écouler au temps réglementaire a permis aux Kings de mettre fin à une série de six défaites et de vaincre les Rangers de New York par la marque de 4-3, dimanche à Los Angeles.

Bons derniers dans l’Association de l'Ouest avec sept points, les Kings n’avaient pas gagné depuis le 11 octobre.

Si Martinez a inscrit le filet de la victoire, Ilya Kovalchuk a été le héros offensif des favoris de la foule avec une récolte de trois points, dont un but.

Il a fait mouche en avantage numérique à l’aide d’un bon tir sur réception dans le haut du filet au second engagement. Il a aussi préparé les réussites de Dustin Brown et de Trevor Lewis. Kovalchuk compte maintenant huit points en 11 sorties avec les Kings.

Le défenseur Drew Doughty a quant à lui amassé deux mentions d’aide.

Les Rangers ont été les premiers à ouvrir la marque sur un jeu controversé de Vladislav Namestnikov. Le tir de l’attaquant a pénétré dans le filet, mais pas avant que le joueur n’entre en collision avec le gardien Jack Campbell.

Après être allés à la reprise vidéo à la demande des Kings, les arbitres ont jugé que le but était bon puisque Namestnikov a été poussé sur Campbell par un adversaire.

Tony DeAngelo et Ryan Spooner ont également fait scintiller la lumière rouge pour les Rangers.

Henrik Lundqvist a été occupé devant la cage new-yorkaise, étant mis au défi à 40 reprises.

Campbell a quant à lui repoussé 22 des 25 rondelles dirigées vers lui dans la victoire.