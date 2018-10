Le début de la saison aura fait mal

FOXBORO | Les joueurs de l’Impact défileront devant les médias cette semaine afin de faire le bilan de cette saison, mais on peut déjà commencer à avoir une idée de ce qu’ils diront.

Dimanche, ils étaient tous d’accord pour dire qu’il était encore trop tôt pour tirer des conclusions de cette année, qui s’est déroulée en deux temps.

« C’est trop tôt, mais il n’y a pas de mystère, les mois d’avril et de mai ont été très sombres. Il était difficile d’envisager une place en séries.

« On peut garder la tête haute, mais on ne veut pas avoir à se sortir d’un tel trou à l’avenir », a souligné Daniel Lovitz.

Faux départ

Il est très rare dans la MLS qu’une équipe se sorte des séries en début de saison, mais c’est tout de même ce qui s’est passé pour l’Impact.

Sans ce faux départ, qui sait où le Bleu-blanc-noir aurait terminé au classement de l’Association Est. Avant la fin du printemps, on ne donnait pas cher de la peau de cette équipe.

« On a très bien terminé la saison. Avec le début qu’on a connu, je ne pense pas qu’il y avait beaucoup de monde qui nous voyait encore avoir une possibilité de se qualifier pour les séries au 34e match », a soutenu Samuel Piette avec justesse.

« On ne peut pas avoir un début comme ça et espérer faire les séries ou se mettre haut dans le classement. »

Goût amer

Certes, la déception est vive, mais il ne faut pas oublier que l’équipe s’est relevée en seconde moitié de saison avec une fiche de 8-5-4 après avoir présenté un dossier de 6-11-0 en première moitié d’année.

« En ce moment, on a un goût amer en bouche, mais on est entrés sur le terrain en étant fiers de ce groupe parce qu’on s’est placés dans cette position, a reconnu Evan Bush. Il y a seulement quelques mois, on n’aurait jamais pensé qu’on serait dans cette position. »

Saphir Taïder a surtout mis en exergue le mauvais début de saison de l’équipe.

« Si on regarde après les 10 premiers matchs, on a fait un parcours de bonne équipe, on a fait de très bonnes choses et l’ensemble de la saison est satisfaisant. »

Photo courtoisie, USA TODAY Sports

Progression

Rémi Garde a vu son équipe grandir cette année, ce dont il n’est certainement pas peu fier.

« Le groupe a montré qu’on avait beaucoup progressé, qu’il y avait une envie de travailler qui était importante.

« On a des regrets sur le match, mais dans l’ensemble, si on doit avoir des regrets, c’est sur la première partie de la saison où on n’était pas encore une équipe.

« On est devenus une équipe, c’est un groupe très intéressant avec qui travailler et il y a une marge de progression avec eux. »

Enfin, le valeureux gardien Evan Bush a quant à lui mis l’accent sur la constance qui s’est développée à mesure que la saison a progressé.

« Il y a eu beaucoup de changements quand on regarde l’effectif de l’an passé et même au cours de cette saison. On a trouvé une certaine constance au cours de la saison. »