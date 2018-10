Le stress nuirait à la taille du cerveau et à la mémoire

Un taux élevé de cortisol, une hormone notamment sécrétée par le corps pour réguler le stress, peut être associé à un volume cérébral moindre et affecter la mémoire, montre une étude réalisée à l'école de médecine de l'Université Harvard.

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont analysé plus de 2000 participants sans historique de démence avec un âge moyen de 48 ans en leur faisant passer des tests cognitifs analysant leur mémoire, les facultés de raisonnement, leur perception visuelle, leur attention et leurs capacités motrices. Les cobayes ont aussi passé un test d'imagerie par résonance magnétique pour déterminer le volume de leur cerveau et de chacune de ses zones.

Les résultats des gens présentant des taux élevés de cortisol, surnommé «l'hormone du stress», ont intrigué les chercheurs.

«Nous avons découvert des pertes de mémoire et une contraction du cerveau chez des personnes relativement jeunes», a expliqué la Dre Sudha Seshadri, qui a piloté l'étude, en entrevue avec CNN.

En temps normal, le cortisol est sécrété en situation de stress ou lorsqu'un haut niveau d'alerte est requis par l'organisme, par exemple pour faire face à un danger. Son taux diminue après le passage de l'alerte pour revenir à la normale.

Par contre, chez un individu régulièrement stressé, la production de l'hormone ne cesse pas, ce qui peut entraîner des problèmes comme de l'anxiété, une dépression, des troubles de concentration ou de la mémoire ou, encore, des problèmes de cœur.

Le cerveau des femmes était particulièrement affecté par un au taux de cortisol dans l'organisme, ont noté les chercheurs. Celui des hommes, en revanche, était moins susceptible de subir une compression.

Les résultats de l'étude ont été publiés dans la revue Neurology mercredi dernier.