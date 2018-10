Certaines vedettes de la musique québécoise ont particulièrement mis le paquet cette année pour le tapis rouge du gala de l'ADISQ 2018.

Ces 10 stars ont choisi des tenues plutôt originales qui ont attiré tous les regards et tous les commentaires sur les réseaux sociaux... pour le meilleur et pour le pire!

Voici les 10 looks qui ont fait le plus jaser à l'ADISQ 2018

10. Mélissa Ouimet

Joël Lemay / Agence QMI

9. Wilfred Lebouthillier et sa blonde Jezabel

Joël Lemay / Agence QMI

8. Annie Dufresne et son conjoint

Joël Lemay / Agence QMI

7. Claude Bégin et Clodelle

Joël Lemay / Agence QMI

6. Kaïn

Joël Lemay / Agence QMI

5. Valérie Roberts et Martin Juneau

Joël Lemay / Agence QMI

4. Lydia Kepinski

Joël Lemay / Agence QMI

3. Fanny Bloom

Joël Lemay / Agence QMI

2. Klô Pelgag

Joël Lemay / Agence QMI

1. Hubert Lenoir