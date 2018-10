Les microchalets, version 2.0 des anciennes cabines

Souvent chouchoutés sur Instagram, les microchalets, conçus pour deux à quatre personnes, c’est en quelque sorte la version 2.0 des anciennes cabines, lesquelles ont marqué leur époque.

Il s’agissait en fait de chalets d’été en modèle réduit, d’une ou deux pièces, souvent situés près d’une route et loués à des touristes de passage.

Entre chalet et motel

À partir des années 30, avec le nombre grandissant d’automobiles provenant des États-Unis, le Québec a connu un essor touristique soudain. À l’origine, il y avait déjà des hôtels dans les villes et villages, mais surtout situés près des gares.

Il fallait donc mettre en place un nouveau mode d’hébergement à proximité des routes. Ainsi sont apparues les cabines, déjà courantes aux États-Unis.

Elles étaient souvent disposées en rangée, près d’une plage ou d’un autre attrait. Encore répandu chez nos voisins du Sud, ce mode d’hébergement a connu un déclin au Québec à partir des années 50 avec la venue des motels, plus modernes.

Certaines cabines ont survécu à l’épreuve du temps, entre autres le long de la route 132, au bord du fleuve. Mentionnons les Cabines du Phare à Pointe-au-Père passé Rimouski. Citons aussi Motel Cabines le Vacancier de la Mer, près de Matane.

Les années 2000

À ma connaissance, le seul établissement récent s’affichant avec le terme « cabines », c’est Camping Cabines à Sommet Morin Heights, dans les Laurentides. Ayant été construits au début des années 2000, ces microchalets en bois rond disposent des mêmes commodités de base qu’un grand chalet.

Au parc national d’Oka, les chalets Compact rappellent le concept des cabines, quoique plus espacés. L’habitation comprend une grande pièce et un coin douche avec toilettes. Toutes commodités y sont. Ce type de chalet se trouve aussi au parc national du Mont-Tremblant et au Centre touristique du lac Simon.

Ce qui est tout récent, c’est aussi l’émergence de microchalets à la fois rustique et chic. Dans plusieurs cas, ces petites habitations dont les photos font rêver ont tout ce qu’il faut sauf une salle de bain, d’où un bloc sanitaire à quelques pas. Mieux vaut s’en assurer pour faire un choix éclairé.

Camping Cabines à Sommet Morin Heights

Parcs nationaux du Québec

Repère Boréal

