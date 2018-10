Les potins et réactions du 40e Gala de l’ADISQ

Le 40e Gala de l’ADISQ a célébré les artistes de la chanson québécoise, dimanche, en accordant une grande place à la relève – Hubert Lenoir y a notamment remporté trois trophées, ceux de la révélation de l’année, de l’album de l’année – pop et de la chanson de l’année – et aux moments d’archives marquants, 40e anniversaire oblige.

Un hommage a été décerné à Harmonium, et Pierre Lapointe (album de l’année – adulte contemporain), Loud (album de l’année – hip hop), Philippe Brach (spectacle de l’année – auteur-compositeur-interprète), 2 Frères (groupe ou duo de l’année), Klô Pelgag (interprète féminine de l’année) et Patrice Michaud (interprète masculin de l’année) ont également mis la main sur une statuette.

Voici quelques citations et potins recueillis sur le tapis rouge, qui précédait le gala, et dans la salle de presse.

Martine St-Clair

«Les 40 ans de l’ADISQ, pour moi, c’est le retour à mon premier trophée, celui de la révélation de l’année, pour le rôle de Cristal dans Starmania, en 1981. Mon attaché de presse m’a fait remarquer que j’avais gagné ce Félix sans même avoir d’album à mon actif!»

Annie Villeneuve

«Comme artiste québécoise francophone, je ne me suis jamais sentie aussi libre. Je n’ai jamais senti que le monde m’appartenait autant qu’en ce moment. La musique voyage, alors revenons à la base, aux bonnes chansons qui veulent dire quelque chose, aux bons textes, aux bonnes réalisations. Responsabilisons-nous à ce niveau-là! Soyons créatifs!»

Lulu Hughes

«Je souhaite à l’ADISQ d’avoir beaucoup plus de performances musicales dans ses galas! Et que la musique trouve une façon de régler les problèmes qu’elle a en ce moment. On va continuer à en faire, de la musique, on n’arrêtera pas ; mais il faut trouver des solutions pour continuer à en faire plus sans se sentir ralentis...»

Serge Fiori

«L’hommage à Harmonium, ça va être dur. Émotivement, je pense que je vais pogner de quoi. J’ai eu beau préparer un ‘‘speech’’, je ne l’aurai pas pantoute!»

Pierre Lapointe

«Enfant, je me souviens d’avoir regardé l’ADISQ à la télé tous les dimanches où ça passait. Je me souviens du sentiment de nostalgie, d’amusement. Je ne savais pas que j’allais être chanteur, que j’allais participer à cette grande fête-là. J’ai l’impression que l’ADISQ, à chaque année, rajoute un peu de notre patrimoine commun québécois canadien francophone, que ça rajoute une petite couche à notre histoire.»

Hubert Lenoir

«Je pense que c’est une institution par laquelle il est ‘‘cool’’ d’être reconnu. Gagner le Félix de l’album pop de l’année avec un album qui n’est pas nécessairement dans les conventions d’un album pop, je pense que ça représente beaucoup, et surtout pour la musique en général et pour l’art. La seule chose qui me tient à cœur, c’est la musique et l’art.»

Yama attend son «coach»

C’est au printemps 2019 que devrait sortir le premier album de Yama Laurent, un an après la victoire de celle-ci à La voix à TVA. L’opus devait initialement paraitre plus tôt, mais la chanteuse tenait beaucoup à travailler avec son «coach», Garou, et devait ainsi attendre que celui-ci soit disponible. «Ç’a été repoussé à cause du ‘‘coach’’, parce qu’il fallait avoir son idée, a souligné Yama. Il va travailler avec moi et j’aime bien ça (rires). C’est comme un travail d’équipe. C’est tout un boulot! Il faut vraiment que ça soit coordonné.» Yama dit avoir déjà écrit quelques textes pour ce disque, où se côtoieront des sonorités «slow», classique, néo-soul, «accompagnées d’un petit peu de gospel», a-t-elle précisé en riant. Yama chantera avec Garou au Capitole de Québec du 19 au 31 décembre prochain.

Claude Bégin, bientôt acoustique

Claude Bégin, qui a lancé deux albums en solo, aimerait proposer d’ici trois à six mois un spectacle acoustique en formule intime, où lui serait à la guitare, et sa sœur au piano. «J’ai beaucoup de demandes de gens qui ne me voient pas en spectacle, parce que je n’en fais presque pas. J’ai du matériel en masse», a laissé savoir Claude Bégin. L’artiste revient par ailleurs d’une tournée en Europe avec ses collègues d’Alaclair Ensemble; le groupe a notamment visité la France, la Suisse et la Belgique.

Dumas conseille l’ADISQ

Dumas croit que l’ADISQ devrait profiter de ses 40 ans pour se remettre en question. «Je crois que c’est une formule de cette époque-là, qui date, compte tenu de la réalité du disque d’aujourd’hui. Moi, je regarde vers l’avant! Il y a 20 ans, je venais au gala, et ça ressemblait à ça. Par exemple, quand on sort un extrait, on ne peut pas être finaliste pour la chanson de l’année si ce n’est pas sur un album. Ça n’a pas de sens, en 2018.»

Frédérique et Jérôme en duo?

S’affichant désormais officiellement en couple, Frédérique Dufort et Jérôme Couture ne ferment pas la porte à travailler ensemble éventuellement. «Ça pourrait arriver», a laissé planer Jérôme. «On en parle beaucoup. Tout dépendant, au niveau de la musique ou de la télé. En lui, il y a un côté très intéressant à développer pour un personnage, et moi j’aime écrire, alors il y a de beaux projets qui se développent», a complété sa dulcinée.