L’horreur de Thom Yorke

Juste à temps pour l’Halloween, voici la trame sonore de cette nouvelle version du classique de l’horreur Suspiria.

Thom Yorke - Suspiria

★★★★ ½

Derrière l’œuvre : Thom Yorke, chanteur de Radiohead. Après avoir signé des musiques pour des courts-métrages ici et là, c’est la première fois que l’artiste – qui multiplie les aventures en solo – livre une trame sonore entière.

Le résultat : un album d’interludes, de pièces instrumentales et de chansons interprétées par le monsieur. De plus, ce LP double est à l’image du film : c’est déroutant et, surtout, ça donne froid dans le dos.

Se réinventer

Premier constat : Yorke s’efface complètement derrière Suspiria.

Pour celles et ceux qui espéraient y retrouver des traces du rock champ gauche de Radiohead ou encore de ces bidouillages électro, voire des clins d’œil à Goblin, le groupe derrière la trame sonore du film original, Yorke fait délicieusement fi des attentes en proposant une collection de pièces tantôt kraut-rock, tantôt musique concrète et même religieuse.

Malgré les différentes inspirations de l’artiste pour ce projet, un fil d’Ariane demeure : une sordidité qui répugne et fascine à la fois.

Une expérience

Vous l’aurez deviné, Suspiria n’est pas une œuvre qui se consomme en voiture ou en faisant le ménage. C’est une trame sonore audacieuse qui n’est pas qu’une accompagnatrice pour un film. Oh non. C’est une expérience en soi. En fait, c’est l’équivalent auditif d’avoir la chair de poule.

Bonne écoute et, surtout, une bonne frousse !

Johnny Hallyday - Mon pays c’est l’amour

★★★

Déjà que Johnny captive l’Hexagone, le statut d’album posthume de Mon pays c’est amour fait en sorte qu’on se l’arrache en France (plus de 630 000 exemplaires d’écoulés depuis sa parution la semaine dernière). Mais est-ce « bon » ? C’est... « correct »... quoiqu’en dents de scie. Si, par exemple, le rockeur arrive à émouvoir sur certaines de ses ballades sur fond de confessionnal (J’en parlerai au diable en témoigne), ses pièces plus rock s’avèrent un brin trop fromagées (même pour Johnny !). Bref, les fans de l’immortel vont adorer. Les autres mélomanes, par contre, resteront sur leur faim.

John Legend - A Legendary Christmas

★★★ ½

Nous y voilà ! John Legend brise la glace et lance la saison des albums des Fêtes avec A Legendary Christmas. Dès le titre et la pochette, le ton est donné : on ne se prend pas trop au sérieux. Sur fond de musiques jazzy et big band, John Legend étonne sur sa relecture entraînante de Silver Bells pour ensuite rentrer dans les rangs avec son adaptation de Christmas Time Is Here où le plaisir de Legend à se la jouer crooner est tout de même contagieux. Sans être renversant, A Legendary Christmas n’a visiblement pas été créé sur le pilote automatique. À écouter !

Queen - Bohemian Rhapsody

★★ ½

À temps pour la parution de l’adaptation cinématographique d’un pan de la carrière du groupe culte, on nous offre également une trame sonore inexplicable. Bohemian Rhapsody est, essentiellement, une compilation des plus grands succès de Queen (ce que les fans du projet possèdent déjà... car le collectif en a produit plus d’une dizaine). Outre quelques pièces jamais endisquées, mais facilement retrouvables sur YouTube – dont le fameux scat improvisé à Live Aid –, cette trame sonore – à l’extérieur du film qu’elle accompagne – est cruellement sans surprise. Tout le contraire de Freddie Mercury, quoi. Pour collectionneurs, seulement.

Coup de coeur

Souldia - Survivant

★★★

Et de six pour le vétéran du rap local qui, un an à peine après la parution de Ad Vitam Aeternam, enchaîne les projets comme sa collaboration avec Alaclair Ensemble sur FLX ainsi que sa participation à l’émission française Rentre dans le cercle. Le prochain en lice ? Son LP Survivant. Encore mieux, cet ajout à son imposante discographie est plus satisfaisant que le précédent. Essentiellement plus dynamique – autant du côté des rythmiques que de la livraison des textes –, Survivant est une bonne porte d’entrée pour (re)découvrir Souldia.