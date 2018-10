L'Impact s'incline et fait une croix sur les séries éliminatoires

Les joueurs de l’Impact n’ont qu’eux-mêmes à blâmer si la formation montréalaise n’a pas accédé aux séries éliminatoires de la Major League Soccer (MLS). Les hommes de Rémi Garde ont perdu 1-0 contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre, dimanche après-midi, au Gillette Stadium.

L’Impact se devait de l’emporter et espérait une défaite du Crew de Columbus contre le Minnesota United FC. Au moment d’écrire ces lignes, ce duel n’est pas complété, mais son résultat n’a plus vraiment d’importance.

Le ciel est tombé sur la tête du onze montréalais à la 74e minute, quand Diego Fagundez a déjoué Evan Bush. Installé à l’entrée de la surface, le milieu de terrain de 23 ans a décoché une frappe précise dans le coin inférieur gauche, que Bush a bien essayé d’arrêter, mais il lui aura manqué quelques centimètres de bras.

Si ce but a enfoncé le dernier clou dans le cercueil de l’Impact, la nonchalance et le manque de cœur à l’ouvrage des joueurs ont grandement contribué à l’enterrement. En première demie, les hommes de Garde ne sont pas sortis avec le couteau entre les dents, comme la situation le demandait. Un certain sentiment d’urgence s’est fait sentir dans la seconde partie du match, mais ce ne fut définitivement pas suffisant.

La meilleure occasion de marquer est venue du pied d’Ignacio Piatti, qui a été volé par Matt Turner avec un magnifique arrêt du bout des doigts.

L’Impact a donc conclu sa saison 2018 avec une fiche de 14-16-4 et au septième rang de l’Association Est de la MLS.