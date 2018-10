Photos souvenirs: Louis-José Houde

Finissant 1998

Photo courtoisie, École nationale de l’humour

La photo officielle de remise des diplômes de L’École nationale de l’humour, en juin 1998. Quelques semaines plus tard, l’humoriste faisait officiellement ses débuts professionnels dans les bars, établissements scolaires et festivals, avant de devenir scripteur l’année suivante à La jungle de Radio Énergie Québec.

Le grand saut

Photo d’archives, Serge Lapointe

L’humoriste de 25 ans se prêtait au jeu de notre photographe lors d’une de ses premières entrevues au Journal de Montréal à l’automne 2002, alors qu’il présentait la première médiatique du premier spectacle de sa carrière.

Les honneurs

Photo d’archives, Alain Décarie

Il y a quinze ans, au printemps 2003, l’humoriste, qui avait présenté son spectacle Louis-José Houde 500 fois dans tout le Québec, repartait du Gala les Olivier les bras chargés de quatre statuettes, dont celle du Spectacle de l’année.

Un triomphe

Photo d'archives

Janvier 2004. C’était le début de la tournée Louis-José Houde qui s’avéra un succès monstre, avec un billet platine pour 100 000 billets vendus dès le mois suivant. L’humoriste de 26 ans enchaîna rien de moins que 104 représentations au cours des cinq premiers mois de sa tournée.

Son émission télé

Photo d’archives, Donald Courchesne

Louis-José pilotait l’émission Ici Louis-José Houde en 2006 à Radio-Canada, commentant le patrimoine télé québécois. Il s’était inspiré du concept de Dollaraclip qu’il avait créé en 2002 à MusiquePlus.

► Louis-José Houde anime le 40e Gala de l’Adisq le 28 octobre. Il en est à sa 13e année consécutive. Dès 19 h 30 à Radio-Canada.

► L’humoriste vient d’ajouter des nouvelles dates à la tournée de Préfère Novembre, son 4e one-man-show, qui sera notamment présenté à la Place des arts de Montréal les 23 et 24 novembre, ainsi qu’en résidence du 4 janvier au 13 avril 2019 à l’Olympia de Montréal. Pour toutes les dates, voir louisjosehoude.com.

► On verra Louis-José Houde au cinéma en 2019 dans la peau d’un menteur compulsif, dans la comédie fantaisiste Mytho, du cinéaste Émile Gaudreault, aux côtés d’Antoine Bertrand, qui jouera son frère jumeau.

► Louis-José Houde sera de la nouvelle série de spectacles d’humoristes provenant de 13 régions du monde qui sera diffusée l’an prochain sur Netflix, en collaboration avec Just For Laughs. Elle réunira 47 humoristes originaires de 15 pays, dont également Katherine Levac, Adib Alkhalidey et François Bellefeuille.