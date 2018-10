Près de 10 000 personnes privées d’électricité à Québec

Près de 10 000 foyers de la grande région de Québec devront se passer de leur bon café chaud du dimanche matin en raison de pannes d’électricité causées par les forts vents qui ont frappé la région au cours de la nuit dernière et qui se poursuivent en matinée.

À 9h30, 9 740 clients d’Hydro-Québec étaient privés de courant dans la Capitale-Nationale, région la plus touchée de la province. C’est le secteur Ste-Foy, entre le boulevard Versant-Nord et le chemin des Quatre-Bourgeois, à l’ouest de l’autoroute Henri-IV qui est le plus problématique. Hydro-Québec prévoit que la situation dans ce secteur, où près de 3000 foyers sont privés d’électricité, devrait être rétablie vers 11h15.

Ailleurs dans la grande région, près de 2000 clients sont aussi dans le noir ce matin dans le secteur de Portneuf, alors que les 1300 habitants de la Jacques-Cartier, principalement à Stoneham et Lac-Beauport, doivent eux aussi endurer les pannes en ce dimanche matin.

La situation est moins problématique du côté de la Rive-Sud avec environ 650 pannes dans la région de Chaudière-Appalaches.

Les vents en cause

Ces nombreuses pannes ont été causées par les forts vents qui ont frappé la région, provoquant au passage des bris sur le réseau. À plusieurs endroits, des branches d’arbres fracassés ont provoqué des dommages sur les fils d’Hydro-Québec.

Les pompiers du Service de protection incendie de la ville de Québec étaient toujours débordées d’appel en matinée. «On a beaucoup d’appels, on est toujours sur la route, principalement pour des branches d’arbres, mais il n’y a rien de majeur», souligne François Gosselin, chef aux opérations.

La situation pourrait perdurer puisque Environnement Canada prévoit que des vents violents frapperont la grande région de Québec jusqu’en mi-journée. Un avertissement de vent à été émis pour les secteurs de Bellechasse, de la Côte-de-Beaupré, de Lévis et de Québec. Des vents pouvant atteindre par moment 100 km/h sont attendus.

Un avertissement d’onde de tempête pouvant mener à des débordements du fleuve a aussi été émis par l’organisme gouvernemental pour la région.

Calme sur les routes

Les forts vents ajoutés aux premières précipitations de neige et de pluie verglaçante de la saison auraient pu causer une véritable casse-tête sur les routes, mais la Sûreté du Québec et le SPVQ précisent que tout est sous contrôle pour le moment. Aucun accident majeur n’était à signaler sur le réseau dimanche matin.

«On a eu quelques appels pour des sorties de route, mais rien de vraiment majeur», confirme Béatrice D’Orsainville, porte-parole de la SQ.

Environnement Canada prévoit que ce mélange de pluie et de neige se poursuive jusqu’en soirée dans la région de Québec.