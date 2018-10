Quand la CSST coupe les coins ronds

Vous avez publié la lettre d’un gars qui avait dû retourner au travail, alors qu’il n’était pas en état de le faire parce que la CSST refusait de continuer à lui payer ses indemnisations sous prétexte qu’il était prêt à recommencer. Considérant son dossier médical, vous lui avez conseillé de continuer à se battre vu le risque énorme d’une récidive encore plus forte dans quelques mois.

Je suis un accidenté de la route que la SAAQ veut forcer à retourner au travail sous prétexte que je suis en état de le faire, alors que je ne le sens pas, mais pas du tout. Je veux bien me battre, mais est-ce que vous pensez que, entre des petits citoyens comme nous et de gros organismes comme la CSST et la SAAQ, la bataille est de force égale ? Ben sûr que non ! Alors, pourquoi se battre ?

Un gars ben ordinaire

Sous la plume du journaliste Dominique Lelièvre du Journal de Québec était relatée, le 21 août dernier, l’histoire de Sony Fredette, qui fut victime d’un grave accident de la route en 2006. Un an plus tard, on le forçait à retourner travailler. Ce n’est qu’en 2014, à cause de douleurs qui ne le lâchaient pas, qu’il a entrepris une bataille qu’il a gagnée contre la SAAQ. Comme quoi David peut gagner