Reculade gouvernementale

Rémi Nadeau

À la suite d’une semaine de lune de miel, le gouvernement caquiste a subi un test de cohésion de ses messages qui a entraîné quelques pas de recul.

Après que les ministres eurent défilé devant les scribes mercredi, François Legault a dû « recentrer » certaines positions. Le premier ministre a précisé qu’il n’était pas intéressé à relancer l’exploration des hydrocarbures sur Anticosti, après que le titulaire de l’Énergie, Jonatan Julien, eut laissé la porte grande ouverte.

Il a aussi relégué à plus tard, possiblement aux calendes grecques, l’interdiction du tchador dans la fonction publique, que le ministre Simon Jolin-Barrette croyait pouvoir concrétiser au moyen d’un avis juridique.

Quant aux libéraux, réunis en caucus de pré-session, ils ont été avares d’explications sur les raisons de leur dure défaite. Le chef intérimaire, Pierre Arcand, a refusé de pointer des politiques du gouvernement Couillard qui auraient miné la réélection du PLQ.

Danielle McCann, CAQ

Photo Jean-François Desgagnés

Philippe Couillard avait promis le gouvernement le plus transparent que les Québécois aient jamais eu, mais avait plutôt donné dans l’opacité. À la première occasion, alors que la Régie de l’assurance maladie a refusé de rendre publics ses rapports d’enquête sur les médecins fraudeurs, la ministre de la Santé a envoyé un message clair. Fini le gouvernement des cachettes. Elle soutient que des changements législatifs seront apportés pour corriger la situation.

Jean Habel, ex-PLQ

Photo courtoisie

En politique, comme dans d’autres domaines, il y en a qui ont de la classe, et d’autres qui n’en ont pas. Le libéral Jean Habel, qui a subi une dure défaite dans Sainte-Rose, à Laval, entre dans la première catégorie. Non seulement il est l’un des rares libéraux défaits à avoir assisté à l’assermentation de ses collègues élus, mais il a laissé un sympathique mot dans son bureau de comté pour son successeur caquiste, Christopher Skeete. « Bon mandat, mon cher Christopher. » Très chic !

MarieChantal Chassé, CAQ

Photo Jean-François Desgagnés

On ne veut pas être trop sévère avec la nouvelle ministre de l’Environnement, mais elle est devenue le visage du manque de préparation de certaines recrues caquistes. Elle a félicité l’initiative fédérale de taxer le carbone dans quatre provinces, sans être capable d’expliquer pourquoi elle ne demandait aucune compensation pour le Québec. L’étape du premier « scrum » avec la presse parlementaire passée, elle aura l’occasion de se reprendre...

S’armer de patience

Sarah Bélisle

La prochaine élection a beau n’être que dans un an, la course, elle, semble déjà avoir commencé à Ottawa.

Tant les libéraux que les conservateurs sont passés à la vitesse supérieure cette semaine. D’emblée, le chef conservateur Andrew Scheer a tenu un discours à saveur électorale dimanche dernier, pour marquer les 365 jours qui le séparaient du prochain scrutin.

De son côté, une des premières salves de cette « campagne avant la campagne » a été tirée par le premier ministre Justin Trudeau, qui s’est rendu dans le comté du premier ministre ontarien Doug Ford pour annoncer les détails de sa taxe carbone, M. Ford en étant l’un des plus farouches opposants. M. Trudeau s’est ainsi lancé dans une bataille contre les conservateurs fédéraux et provinciaux sur l’environnement, qui se dessine comme l’un des principaux thèmes de cette course.

Outre les attaques conservatrices sur sa taxe carbone, le gouvernement a dû essuyer celles des néo-démocrates et des groupes de pression qui souhaitent qu’il aille plus loin face à l’Arabie saoudite dans sa réponse au meurtre du journaliste dissident Jamal Khashoggi.

Maxime Bernier, PPC

Photo Christopher Nardi

À défaut d’avoir tenu des propos édifiants, le député de la Beauce a fait parler de lui cette semaine. Ce qui était peut-être son objectif. N’empêche que « Mad Max » a aussi fait rire de lui en affirmant, entre autres, sur Twitter, que le CO2 n’était pas de la pollution, mais plutôt ce dont se nourrissent les plantes. Les scientifiques se sont bousculés pour offrir un « cours 101 » sur les changements climatiques à celui qui n’y comprend rien du tout, à leur avis.

François-Philippe Champagne

Photo Christopher Nardi

Malgré les efforts pour accélérer le rythme des travaux au cours des derniers mois, le nouveau pont Champlain ne sera pas terminé en décembre comme promis, a annoncé le ministre de l’Infrastructure cette semaine. Un retard de plusieurs mois qui n’est pas surprenant, quoique décevant pour plusieurs. Bien que M. Champagne ait soutenu qu’il y aurait des « conséquences » pour le retard, il reste possible que le promoteur réussisse néanmoins à éviter de payer les pénalités prévues au contrat en cas de retard.

Jagmeet Singh, NPD

Photo Guillaume St-Pierre

Une tuile de plus est tombée sur la tête du chef néo-démocrate, lui qui éprouve de sérieux problèmes à mener ses troupes. Il a perdu cette semaine une autre députée. Élue en Colombie-Britannique, Sheila Malcolmson a annoncé qu’elle quittait ses fonctions fédérales pour briguer un siège sous la bannière des néo-démocrates provinciaux. Cela porte à huit le nombre de députés du parti qui ont quitté le bateau ou annoncé qu’ils le quitteront à la fin du mandat. Plusieurs grosses pointures sont du lot.