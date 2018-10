Les 25 costumes d’Halloween les plus fous de nos vedettes préfs

Qui de mieux que les stars pour nous en mettre plein la vue avec leur costume d’Halloween? Des filles de Riverdale à Noah Centineo en passant par Kendall Jenner, nos vedettes préfs se sont vraiment données pour leur party costumé ce week-end!

Afin d’assouvir votre curiosité ou peut-être vous inspirer d’ici le 31, voici les meilleurs costumes des stars pour l’Halloween:

Camila Mendes et Lili Reinhart en Pedro et Napoleon

Nina Dobrev en représentation du film A Star Is Born

Chloe Grace Moretz et Kaitlyn Dever en Tonya Harding et Nancy Kerrigan

Victoria Justice en planche de Ouija

Maddie Ziegler en personnage de The Professional

Zoe Kravitz en vampire matinal

Kesha en lapin

Noah Centineo en Gaston de La Belle et la Bête et Ross Butler en Wolverine

Noemie Lacerte en fan de Rock 'n' roll

Elisabeth Rioux en prisonnière

Eugenie Bouchard et son amie en Kanye West et Lil Pump dans le videoclip I Love It

Lucie Rhéaume en Cléopâtre

Camille Felton sortie tout droit de l’époque Peace and Love

Kendall Jenner en une Fembot du film Austin Power

Kaia Gerber en Joan Jett

Rita Ora en Post Malone

Harry Styles en Elton John

Lily-Rose Depp en dompteuse de cirque

Joe Jonas en Sophie Turner (sa fiancée) dans Game of Thrones

Halsey en Poison Ivy

Paris Jackson en Janis Joplin

Léa Roy en Sandy de Grease

