Trois Palestiniens tués dans un raid aérien israélien à Gaza

Trois Palestiniens ont été tués dimanche dans un raid aérien israélien à Gaza, a annoncé le porte-parole du ministère de la Santé de l’enclave palestinienne, Achraf al-Qodra.

Le ministère n’a pas donné leur identité, soulignant uniquement que ces trois Palestiniens, dont les corps ont été transportés vers un hôpital de Gaza, «semblaient mineurs».

L’armée israélienne a affirmé avoir mené un raid aérien contre trois Palestiniens qui s’étaient approchés de la clôture de sécurité séparant la bande de Gaza d’Israël «avec l’intention de l’endommager», sans donner plus de précisions sur leur sort.

Les Palestiniens visés étaient «apparemment en train de placer des explosifs» le long de la barrière, a ajouté l’armée dans un communiqué.

Un Palestinien blessé par des tirs de l’armée israélienne vendredi, lors de manifestations le long de la frontière, a succombé à ses blessures dimanche, selon le ministère gazaoui de la Santé.

Depuis le 30 mars, les abords de la barrière entre la bande de Gaza et Israël sont le théâtre d’une vaste mobilisation contre le blocus imposé depuis plus de dix ans à la bande de Gaza par l’État hébreu.

Les Palestiniens réclament aussi le droit de revenir sur les terres dont ils ont été chassés ou qu’ils ont fuies à la création d’Israël en 1948.

Au moins 217 Palestiniens ont été par des tirs israéliens depuis le début de ces manifestations, la plupart lors des protestations le long de la frontière, et d’autres dans des frappes de chars ou de l’aviation israélienne selon un décompte de l’AFP. Un soldat israélien a également été tué.

Israël justifie son blocus par la nécessité de contenir le Hamas et accuse le mouvement islamiste d’orchestrer les protestations à des fins «terroristes».

L’État hébreu et le Hamas se sont livré trois guerres depuis 2008 et observent un cessez-le-feu régulièrement remis en cause depuis le conflit de 2014.

La nouvelle flambée de violence compromet les chances de succès des négociations indirectes en cours entre le Hamas et Israël, parrainées par l’Égypte, frontalière de la bande de Gaza, et l’ONU, pour tenter d’éviter que n’éclate une nouvelle guerre ouverte.