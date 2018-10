Un directeur radié pour avoir fait de son école un «zoo pour enfants»

Des poules, des cochons d’Inde, des canards, des indes, des poissons, alouette, qui côtoyaient des élèves : un ancien directeur d’école de Calgary un peu trop épris des animaux a perdu son droit d’enseigner et a été radié de l’Association des enseignants de l’Alberta (AEA).

Mark Patrick Buckley, qui vit maintenant en Ontario, a été jugé coupable de fautes professionnelles et d’avoir enfreint le code déontologique, pour ne pas avoir su traiter les élèves et le personnel avec respect et dignité, et pour avoir porté atteinte à la réputation de la profession d’enseignant entre 2008 et 2012.

L’ancien directeur de l’école primaire de West Dover, à Calgary, était peu précautionneux quant à l’hygiène que nécessitait la présence de tous ces animaux.

Une enquête de la commission scolaire de Calgary a démontré que les cages et aquariums dans les couloirs et les salles de classe étaient «crasseux», que des traces d’excréments se retrouvaient sur les murs et les sols de l’école et que la puanteur «vous frappait dès votre arrivée à l’école», selon la décision écrite de l’AEA et consultée par le «Calgary Sun».

Lors d’une audience tenue début octobre par l’AEA, des témoins, jugés crédibles par le comité de déontologie, ont rapporté les conditions d’insalubrité de l’école, le manque de soins pour les animaux et le désintérêt de M. Buckley vis-à-vis des possibles allergies des enfants et du personnel qui pouvait être provoquées par les animaux.

«Ses actions témoignaient d'un mépris total pour la santé et la sécurité du personnel, des élèves et des parents de l’école West Dover», avait déjà conclu un premier rapport du comité en novembre 2017.

L’ancien directeur de l’école a aussi déclaré à la commission scolaire huit enfants avec des déficiences graves sans les avoir évalués ou en informer les parents. De ce fait, l’école a pu obtenir 80 000$ de financement de plus, qui aurait dû aider d'autres étudiants atteints d'un handicap diagnostiqué, a déclaré le comité.

«En accédant frauduleusement à des fonds destinés à fournir des programmes aux élèves en éducation spécialisée, Buckley n'a pas réussi à maintenir l'honneur et la dignité de la profession», a écrit le comité.

Un psychologue, qui devait évaluer M. Buckley pour le compte de la commission scolaire, a aussi indiqué qu’il aurait eu des rapports sexuels avec un autre adulte dans la salle de musique de l’école.

M. Buckley n’a pas assisté à l’audience et était injoignable par le «Calgary Sun».