Un retour aux sources pour Steve Harris

Steve Harris est un homme de parole. Le bassiste pourrait se la couler douce au sein du groupe Iron Maiden, mais le musicien britannique de 62 ans est déterminé à poursuive l’aventure avec la formation British Lion.

Projet solo et de groupe qui existe depuis le début des années 1990, British Lion s’amène au Québec à l’occasion d’une courte tournée de 13 concerts au Canada, en Amérique du Sud et au Japon.

« On a donné beaucoup de spectacles en Europe et ça va être une première sortie pour nous, sur terre, en Amérique du Nord. On a joué durant la croisière Monsters of Rock, dans les Caraïbes, en février dernier, mais c’était sur l’eau », a révélé le bassiste, lors d’un entretien téléphonique.

British Lion a vu le jour lorsque le guitariste Graham Leslie a remis un démo, au début des années 1990, à Steve Harris. Le bassiste avait aimé et accepté de leur donner un coup de main à titre de mentor.

Gérant, réalisateur et compositeur, le bassiste a mis la main à la pâte. Le groupe s’est séparé et il a ensuite été relancé avec l’arrivée de nouveaux musiciens. Un premier album a vu le jour en septembre 2012.

« Nous sommes en train de terminer notre deuxième qui pourrait être lancé d’ici la fin de l’année ou au début de 2019. Cet album est beaucoup plus représentatif de ce qu’est British Lion en ce moment. Il s’est tout de même passé six ans depuis notre premier album et nous ne sommes plus à la même place », a fait remarquer le bassiste.

Clubs et petites salles

Steve Harris avoue qu’il n’est pas évident d’aller de l’avant avec British Lion, compte tenu de son emploi du temps avec Iron Maiden.

« Les gars attendent souvent après moi. Il faut trouver des occasions, les saisir et en profiter au maximum. J’ai décidé, un jour, d’appuyer ces gars. Je me suis engagé envers eux et il n’était pas question de me défiler », a-t-il mentionné.

Cette aventure, avec des spectacles dans des clubs et des petites salles, est une sorte de retour aux sources pour le membre fondateur d’Iron Maiden.

« Ça me ramène effectivement tout au début d’Iron Maiden, quand on donnait beaucoup de spectacles et que l’on se battait pour essayer d’aller chercher l’attention des gens. Je revis le même genre d’émotions », a-t-il confié.

► British Lion se produit à l’Impérial Bell, à Québec le 4 novembre, et au Théâtre Corona à Montréal le 5 novembre, avec la formation canadienne Coney Hatch en première partie.