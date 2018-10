Un voyage de rêve pour un prix de rêve

Parti il y a dix mois pour faire le tour du monde, un couple de Québécois réalise un rêve, mais aussi une véritable aubaine : leur vie de globe-trotter leur coûte moins cher que leur quotidien à la maison.

Sandra Desjardins et Jean-Charles Goulet étaient devant l’inconnu au moment de s’envoler, le 5 janvier dernier, pour leur première escale à Hawaï, la seule partie de leur voyage en sac à dos de 14 mois qu’ils avaient réservée.

Même s’ils s’étaient préparés du mieux qu’ils le pouvaient, les compagnons admettent qu’ils ne savaient pas trop à quoi s’attendre d’un point de vue financier. « On ne connaissait personne » ayant réalisé un tel projet, souligne M. Goulet, 41 ans.

Pour financer son voyage, le couple s’était mis de l’argent de côté et s’est détaché de plusieurs obligations en louant sa maison de Blainville, en vendant ses deux véhicules et en mettant un terme à ses forfaits cellulaires. Mme Desjardins a quitté son emploi d’infirmière, alors que son conjoint a profité d’un programme de congé différé comme policier.

Moins cher que prévu

Les deux amoureux avaient chacun 30 000 $ en poche au moment de partir. Près de 20 pays plus tard, à quatre mois du grand retour, ils estiment avoir gagné leur pari.

« On respecte le budget en ce moment, et même que ça nous coûte moins cher que ce qu’on aurait cru », constate la femme de 36 ans, depuis la Tanzanie.

Pourtant, les complices sont loin de se priver des activités et des destinations les plus paradisiaques. Plongée de nuit avec les requins dans la grande barrière de corail, excursion au temple d’Angkor Wat au Cambodge, ascension du camp de base de l’Everest, le duo décrit un voyage idyllique.

« On est très minimalistes par rapport à l’hébergement. On ne se paie pas des hôtels cinq étoles, on aime beaucoup les auberges de jeunesse », explique M. Goulet.

Société de consommation

En fait, même si le couple a pris l’avion 33 fois jusqu’à présent, il se dit convaincu qu’il réalise des économies par rapport à sa vie quotidienne.

« Effectivement, parce qu’au Canada, on se crée des besoins. On s’est rendu compte, et c’est normal, que l’on vit dans des sociétés de consommation. Mais quand on est à l’extérieur de chez soi, en sac à dos [...], tout le superflu que l’on a au Canada, on ne le fait pas », fait remarquer Sandra Desjardins.

« Je me rends compte que même en ayant 33 % de moins de salaire présentement, ça me coûte moins cher que de vivre avec 100 % de mon salaire au Canada », ajoute son conjoint.

Les globe-trotters admettent que ce voyage risque de les marquer pour toujours.

« On a vu des pays depuis 10 mois où les gens n’ont absolument rien, mais où ils sont donc bien de bonne humeur. Ces gens-là sont riches de cœur. On ne pourra plus se plaindre, c’est impossible avec tout ce qu’on a vu », exprime Mme Desjardins.

Le couple entend poursuivre sa route en Afrique puis en Amérique du Sud avant de revenir au pays, en février.

26 pays en 14 mois

1. Hawaï

Du 5 au 30 janvier

Photo courtoisie

2. Océanie

(Australie et Nouvelle-Zélande)

Du 30 janvier au 8 mars

Photo courtoisie

3. Asie du Sud-Est

(Vietnam, Cambodge, Indonésie)

Du 8 mars au 17 mai

4. Asie du Sud

(Népal, Inde)

Du 17 mai au 10 juillet

Photo courtoisie

5. Europe

(entre autres : Grèce, Italie, Portugal, Espagne, Pays-Bas)

Du 11 juillet au 3 octobre

Photo courtoisie

6. Afrique

(Maroc, Tanzanie, Égypte, Zimbabwe, Afrique du Sud)

Du 3 octobre au 16 décembre

Photo courtoisie

7. Amérique du Sud

(Brésil, Argentine, Chili, Bolivie, Pérou)

Du 16 décembre à la fin février 2019

La grande aventure à bas prix

Les voyageurs souhaitent démontrer, par leur expérience, qu’un tour du monde est plus accessible qu’il n’y paraît. Voici leurs conseils.

1. Ne pas avoir de dettes

« Les cartes de crédit, il faut les vider. C’est la première chose à faire. Voyager à crédit, ça ne marche pas. Il faut vraiment se serrer la ceinture [avant de partir] », conseille Sandra Desjardins.

2. Ne pas être trop douillet

« On n’est pas vraiment chochottes », blague Jean-Charles Goulet. Le couple préfère les auberges de jeunesse aux hôtels et prépare sa nourriture autant que possible. Il lui est même arrivé de coucher dans des voitures de location. En contrepartie, il ne se prive pas sur les activités que les lieux ont à offrir.

3. Choisir ses destinations

Le coût de la vie peut être très avantageux dans certains pays. « Les pays asiatiques ne coûtent absolument rien pour vivre. Une fois que le billet d’avion est payé, on mange dans la rue pour 2, 3 $ maximum. Le logement, c’est l’équivalent de même pas 8 $ la nuit », évalue Mme Desjardins.

Un tour du monde riche en anecdotes

Après avoir mis le pied sur quatre continents, le couple de Blainville ne manque pas d’anecdotes à raconter. En voici trois.

Des bottes fondues

Lors d’une randonnée près des coulées de lave, au sud de l’île d’Hawaï, en janvier, les deux complices se sont aventurés un peu trop près de la matière en fusion. « On est partis parce que notre caméra indiquait “overheat”. Quand on est revenus à notre auberge de jeunesse, on s’est aperçus que les semelles de nos bottes avaient à moitié fondu ! », indique Sandra Desjardins.

Un scorpion dans leurs bagages

Quatre jours après avoir dormi à la belle étoile dans un désert près de Jaisalmer, en Inde, Jean-Charles Goulet fait une découverte étonnante dans son étui à lunettes : un scorpion blanc « très vivant » s’y trouve. « Ça paraissait inoffensif, car il n’était pas vraiment gros, mais on a su par la suite que les scorpions blancs sont les plus venimeux », affirme M. Goulet.

Un kangourou au McDonald’s

Les voyageurs étaient excités à l’idée d’apercevoir pour la première fois ce grand mammifère, en Australie. Ils ont finalement observé leur premier Kangourou... dans le stationnement d’un McDonald’s. « Un peu moins exotique que ce qu’on avait pensé », dit en riant Mme Desjardins.