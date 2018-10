Après avoir écrit la biographie d’Helena Rubinstein, la grande dame de la beauté, la journaliste, éditorialiste et écrivaine française Michèle Fitoussi s’est penchée sur la vie mouvementée de la journaliste américaine Janet Flanner, correspondante à Paris du New Yorker pendant un demi-siècle, dans son nouveau livre, Janet.

Féministe, pacifiste, brillante intellectuelle, cette chroniqueuse de la vie parisienne a aussi parcouru l’Europe d’après-guerre de long en large pour témoigner de son temps.

Elle a écrit des portraits sur les grands de l’époque, comme Charles de Gaulle, Pétain, Matisse, Braque et Malraux.

C’est également Janet Flanner qui a inventé le journalisme littéraire, même si elle n’a connu la célébrité qu’à la toute fin de sa vie, lorsqu’elle a reçu le National Book Award.

Dans cette biographie passionnante, Michèle Fitoussi fait découvrir l’enfance de Janet Flanner au sein d’une famille quaker de l’Indiana au début des années 1900, son mariage raté, ses élans amoureux avec les femmes, et sa vie de journaliste.

De succulentes anecdotes au sujet d’Ernest Hemingway, Nancy Cunard ou Gertrud Stein émaillent le récit.

Modernité et liberté

« Ce qui m’a vraiment frappée tout de suite, c’est sa modernité et sa liberté. J’ai trouvé que c’était une femme très libre. Et j’avais vraiment très envie d’écrire sur elle. Elle n’était pas du tout connue, mais ça m’a intéressée parce que j’avais envie de la faire découvrir », explique-t-elle en entrevue.

« Sa modernité, sa façon de vivre sans attaches, sans enfant, sans en vouloir en tout cas, à l’hôtel, de multiplier les conquêtes tout en restant fidèle aux femmes qu’elle aimait, et cette quête aussi de l’écriture, sa volonté de vivre de sa plume, j’ai trouvé que c’était une femme extrêmement intéressante, à bien des égards. »

Le New Yorker

Janet Flanner a travaillé 50 ans pour le New Yorker, ce qui n’est pas banal. « Ce qui est intéressant, c’est qu’elle a commencé en 1925, à l’ère des balbutiements du New Yorker, et d’accompagner le journal et le façonner autant qu’il l’a façonnée. Elle l’a obligé à regarder la réalité en face. »

« Elle a eu de nombreuses maîtresses et trois grands amours dans sa vie, mais au fond, le vrai grand amour de Janet Flanner, c’est vraiment le New Yorker et l’écriture. C’est magnifique. »

La journaliste américaine a côtoyé des figures marquantes de l’époque : elle était l’amie d’Ernest Hemingway, fréquentait l’élite intellectuelle de l’époque.

« À plusieurs reprises, je me suis dit : Janet Flanner, c’est celle qui n’était pas sur la photo. Elle était vraiment là, au milieu d’eux. Elle a trouvé sa place à Paris. »

Michèle Fitoussi a été éditorialiste et grand reporter au magazine Elle pendant plusieurs années.

Elle a publié une douzaine de livres, dont la biographie d’Helena Rubinstein­­­.