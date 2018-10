Une victoire pour l’équipe et Claude

Il y avait beaucoup de sourires dans le vestiaire du CH après ce gain de 3 à 0 contre les Bruins. Phillip Danault a reconnu que ce gain avait une symbolique importante pour Claude Julien qui avait perdu ses quatre matchs contre son ancienne équipe l’an dernier.

« Oui, on voulait la gagner pour nous, mais pour Claude, c’était une grosse victoire qu’on pouvait lui redonner. Ça doit lui faire chaud au cœur. Et nous, on est contents de notre performance. » – Phillip Danault

Jesperi Kotkaniemi a découvert un brin de la rivalité entre le CH et les Bruins. Après un contact accidentel avec David Pastrnak, Kotkaniemi a reçu la visite de Brad Marchand qui lui a glissé quelques mots.

« Il m’a juste demandé si j’avais une bonne soirée. Rien de plus ! Ce n’était pas le temps d’y aller avec ma première bagarre. Je n’ai pas fait plusieurs présences contre le gros trio des Bruins. » – Jesperi Kotkaniemi

Le mot caractère revenait dans plusieurs conversations. Depuis le début de l’année, le CH a toujours rebondi avec une victoire après un revers (2 défaites en temps réglementaire et 2 en prolongation).

« C’est un bon signe, surtout avec une équipe aussi jeune. C’est important d’oublier rapidement un revers. Nous avons du caractère et nous voulions sortir d’ici avec une victoire. C’est agréable. Plusieurs joueurs ont expérimenté pour une première fois la rivalité entre Boston et Montréal. » – Brendan Gallagher