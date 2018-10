À 6 pieds et 10 pouces, il vend des souliers à des géants

Des gens avec de grands pieds font des centaines de kilomètres pour consulter un ancien joueur de basketball de 6 pieds et 10 pouces qui vend des chaussures pour ceux ayant des pieds surdimensionnés.

Le propriétaire de la boutique Pieds Géants à Repentigny, David Dubois, a passé son adolescence en chaussures de sport, car c’est la seule chose qu’il arrivait à trouver dans la pointure 16.

L’homme de 37 ans, originaire de Saint-Gabriel-de-Brandon dans Lanaudière, se souvient des efforts que sa mère a faits pour qu’il ne soit pas en espadrilles à son bal de finissants.

« Elle m’amenait dans des drôles de magasins à Montréal pour trouver du 15-16 dans la chaussure habillée », raconte-t-il.

M. Dubois a ensuite décroché une bourse d’études pour jouer au basketball à l’université du Maine, où il a étudié en marketing. Son projet de fin de baccalauréat portait sur une boutique virtuelle pour les grands pieds.

Quelques années plus tard, après avoir travaillé entre autres pour Pepsi et Imperial Tobacco, il a lancé Pieds Géants, en ligne et en boutique. Il y habille du 14 à 21 pour les hommes et du 11 à 13 chez les femmes. Il est parmi les premiers au Québec à s’être spécialisé dans ce domaine.

Sept ans après l’ouverture, des clients des quatre coins du Québec vont le voir, que ce soit de Trois-Rivières, de Sherbrooke, et même de la Beauce.

Simplifier la vie

Sa boutique aide les grandes personnes à simplifier au moins un aspect de leur vie.

« La vie en général coûte plus cher quand on est grand. On finit par avoir à faire des compromis sur le lit, la voiture, le type de siège pour les voyages... Il faut magasiner plus longtemps pour les vêtements », explique M. Dubois.

La majorité des marques font déjà des souliers grandes tailles en quantité limitée, mais les boutiques choisissent de ne pas les commander, selon lui. Il parvient donc à les avoir, mais doit commander judicieusement des mois à l’avance.

« Parce que ce n’est pas du grand volume, tu es à peu près sûr qu’il n’y a plus rien chez le fournisseur quand la saison commence », dit-il.

Il estime que les souliers de grandes tailles sont parfois légèrement plus chers que les standards, mais pas pour toutes les compagnies.

6 et 6 à 15 ans

Philippe Lacasse, 15 ans, de Saint-Georges en Beauce, n’avait plus de souliers de la bonne taille l’été dernier, pas même des sandales. La pointure 15 est difficile à trouver dans d’autres styles que des espadrilles, même à Québec, selon sa mère et lui.

Photo Amélie St-Yves

« Il fallait toujours faire le tour de tous les magasins, et des fois, on trouvait une paire, mais le choix était vraiment limité », raconte l’adolescent de 6 pi et 6 po.

Il a d’abord commandé en ligne chez Pieds Géants, puis il s’est présenté au magasin avec sa mère.

« Je ne pensais pas en voir autant de ma grandeur. Je m’attendais à trois ou quatre modèles, mais c’est des murs complets », dit-il.