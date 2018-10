ADISQ: nègre noir et malaise

Quand Louis-José Houde a fait jouer un extrait du Gala de 1992, où Normand Brathwaite dansait sur une parodie de L’aigle noir transformé en... Nègre noir, j’étais pliée en quatre. J’ai toujours trouvé que ce numéro était parmi les plus audacieux et crampants de l’histoire des galas québécois.

Mais ce qui me faisait aussi rire hier, c’était de voir dans la salle les visages offusqués, scandalisés des vierges offensées de 2018 qui n’en revenaient pas qu’on ait osé rire de la couleur de la peau de Normand Brathwaite... avec Normand Brathwaite. Ben oui, les petits amis, à l’époque on pouvait rire de tout. Dommage qu’aujourd’hui, vous ayez si peu le sens de l’humour.

J’ai adoré que Mario Pelchat casse son image propre, propre en chantant La désise de Daniel Boucher et Paradis city de Jean Leloup. J’ai aimé qu’on demande à Guylaine Tanguay de chanter dans le medley d’ouverture. Cette fille mérite d’être bien plus connue de tous les Québécois !

Et qu’est-ce que j’ai pensé de Yann Perreau, qui a interpellé Justin Trudeau au sujet du pipeline ? C’était direct, court, et avouons-le, bien tourné. Je me suis seulement demandé par quel moyen de transport Perreau et ceux qui l’applaudissaient étaient venus au gala ? En trottinette, en hybride ou en voiture qui consomme du vilain pétrole ?