Avez-vous les bons outils pour faire grandir votre petite entreprise?

Lancer sa petite entreprise n’est pas une mince affaire. La faire grandir, encore moins.

Le parcours d’un jeune entrepreneur est souvent parsemé d’embuches. Il faut savoir jongler entre plusieurs disciplines et ce, avec agilité : marketing, comptabilité, production, gestion... Le tout se fait souvent avec des moyens modiques et une équipe réduite.

Dans ces structures de petite taille portées par de grandes ambitions, avoir les bons outils en main est l’une des clés du succès.

Valérie Doran est propriétaire de BULLE, une entreprise spécialisée dans les accessoires pour bébé, enfant et maman. Après un lancement tout en douceur en 2013, l’entreprise a rapidement gagné en popularité.

Aujourd’hui, BULLE cumule plus de 600 points de vente à travers le Québec et l'Europe. Mais comment une jeune conseillère en gestion des ressources humaines a-t-elle pu se propulser si rapidement dans le monde des affaires?

Un produit novateur

Au départ, rien ne destinait Mme Doran à une carrière entrepreneuriale. C’est seulement lors d’un congé de maternité que BULLE a vu le jour.

Sa première mise en marché? Un produit tout à fait novateur dans son domaine: des bijoux en silicone pour maman et pour bébé. Créés à base d’un matériau certifié sans BPA, phtalates, cadmium, ni plomb, les nouveau-nés peuvent porter ces accessoires à leur bouche sans danger. Les produits sont également testés en laboratoire afin de répondre aux normes canadiennes, américaines et européennes.

Depuis ses premiers pas en 2014, l’entreprise de Valérie Doran a connu une croissance fulgurante. Au cours de sa première année d’exploitation, BULLE a présenté une augmentation moyenne des ventes de 20% par mois.

L’entreprise a depuis ajouté à son éventail de produits des attache-suces colorés qui font des ravages chez les parents québécois.

Après quatre ans d’existence, la compagnie distribue ses accessoires dans des centaines de points de vente à travers le Québec (Jean Coutu, L’Aubainerie, Thyme Maternité, Clément...).

Se donner les bons outils

Mais comment Mme Doran a-t-elle réussi à répondre à la demande croissante pour ses produits sans voir son entreprise s’effondrer? Voici quelques outils qui lui ont permis de garder le cap.

Les ressources en ligne

La débrouillardise est un trait commun des entrepreneurs à succès. Lors du démarrage de son entreprise, Mme Doran s’est tournée vers Internet pour répondre à ses questions les plus pressantes. Plusieurs plateformes gratuites dédiées aux jeunes entrepreneurs peuplent le web – suffit de fouiner un peu!

Une institution financière en laquelle on a confiance

Qui dit entreprise dit gestion des avoirs, et Valérie Doran s’est rapidement tournée vers Desjardins pour du soutien en la matière. Comme la créatrice était déjà membre de l’institution financière pour ses finances personnelles, le choix s’est fait naturellement.

Rapidement, Desjardins est devenu un allié important dans l’aventure BULLE. L’institution a permis à Mme Doran d’aller chercher les ressources financières nécessaires pour faire grandir l’entreprise : trouver un local, investir en publicité, gérer les paiements aux fournisseurs, etc.

Peu importe ses besoins, l'entrepreneure sait qu’elle trouvera chez Desjardins la solution adaptée à sa réalité. Le centre d’affaires en ligne (CAL) lui offre un soutien constant – un appui nécessaire qui permet à BULLE de produire à gros volume sans décevoir les distributeurs.

Un service de mentorat adapté à ses besoins

Après quelques mois d’existence, BULLE a pu bénéficier d’un mentorat auprès d’un professionnel du milieu. Ce service d’accompagnement lui a permis d’accéder à des subventions et à des prêts pour la petite entreprise.

Aujourd’hui, Valérie Doran peut compter sur le soutien de deux mentors aguerris avec qui elle a tissé des liens inébranlables. L’un d’entre eux fait même partie de son CA!

Une manière de décrocher

Chez BULLE, il y n’y a pas de période creuse. Entre le développement de nouveaux produits, la production pour le temps des Fêtes et la gestion quotidienne, pas de répit! Difficile de décrocher quand on travaille 52 semaines par an!

Pour garder la tête hors de l’eau, Mme Doran médite et passe du temps avec ses trois enfants. Pourtant, sa meilleure façon de décrocher est de s’adonner à des activités à l’extérieur du bureau... avec les employés de BULLE! En effet, l’équipe composée entièrement de femmes est tellement soudée qu’elle est devenue quasi inséparable.

Donner au suivant

Après presque cinq ans sur le marché, BULLE est passé dans la cour des grands. Afin de redonner à la communauté qui l’a vue naître, Mme Doran a choisi de collaborer avec des entreprises d’économie sociale de Lévis pour la confection et l’emballage de ses produits.

L’entrepreneure tisse également des partenariats avec plusieurs fondations pour enfants comme Leucan, la Fondation CHU Sainte-Justine et le Centre de pédiatrie sociale de Lévis.

La prochaine étape pour BULLE? Percer à l’international. Quand on voit tout ce que l’entreprise a accompli dans les dernières années, on ne peut qu’avoir confiance en ce projet!

Le succès d’une petite entreprise passe par l’utilisation d’outils adaptés à sa réalité. Avec les bonnes ressources en main, vous pouvez vous aussi transformer votre passion en un projet viable.