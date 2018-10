Bientôt le retour des échographies de grossesse à Amqui?

Les femmes enceintes de la Matapédia pourraient bientôt ne plus avoir à faire jusqu'à deux heures de route pour leurs écographies de grossesse.

Le réseau de la santé au Bas-Saint-Laurent étudie actuellement la possibilité de mettre en place la lecture à distance pour ce type d'examen.

Depuis près de deux ans, le service des échographies de grossesse n'est plus offert à l'Hôpital d'Amqui en raison du départ à la retraite d'un radiologiste.

Dans le projet de lecture à distance, une technologue effectuerait l'échographie à l'Hôpital d'Amqui et la lecture serait faite par des gynécologues à Rimouski. Des essais ont déjà eu lieu. Une évaluation est en cours afin d'évaluer les coûts et la faisabilité d'un tel projet.

Un parrainage a d'ailleurs déjà été signé avec un radiologiste étranger pour qu'il s'installe à Amqui. Les démarches pour la régularisation de sa situation se poursuivent avec le Collège des médecins du Québec.

En mars dernier, l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (ATPS) et le Centre de femmes de la vallée de la Matapédia ont dénoncé les impacts de cette rupture de service de proximité.

Les futures mamans doivent souvent s'absenter toute une journée afin d'aller passer cet examen en raison de la distance. Cela engendre donc des coûts et une perte de temps.