C’est la fin pour la maison Rodolphe-Audette

Le conseil municipal de Lévis a entériné, lundi, la démolition de la maison patrimoniale Rodolphe-Audette, mettant fin à une saga qui dure depuis quatre ans.

Les membres du conseil municipal se sont prononcés à l’unanimité pour cette décision dans un comité plénier, citant l’état de désuétude avancé du bâtiment et une étude récente de la firme Génie+.

Affaissements des murs, dégradation de la maçonnerie, infiltration d’eau : la résidence centenaire du 6410 de la rue Saint-Laurent se trouve dans un sale état et les coûts de rénovations et de remise en état seraient «prohibitifs», selon les conclusions et les observations du comité de démolition. Le taux de vétusté atteindrait 85 %.

Le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, a reconnu que ce n’était «pas une décision idéale». «C’est un édifice d’exception, tout le monde en convient», a-t-il dit. Cependant, «le point de non-retour» est atteint, a-t-il évalué.

L’immeuble est inhabité depuis 1998 et la sécurité des lieux n’est pas acceptable, font également valoir les élus. Au fil des ans, il y a eu plusieurs projets de sauvegarde de l’immeuble, sans succès.

C’est une première victoire pour l’entreprise Le Belvédère de Lévis inc., propriétaire des lieux, qui souhaite construire un projet immobilier sur le terrain. Celui-ci possède une vue imprenable sur le fleuve Saint-Laurent dans le secteur de la Traverse.

Le projet a suscité une vive opposition chez plusieurs citoyens qui se battent depuis quatre ans pour sauvegarder la propriété construite en 1910 et qui a appartenu pendant treize ans par Rodolphe Audet, l’un des premiers présidents de la Banque Nationale.

Plus de détails à venir...

La saga en quelques dates

1998 : La maison Rodolphe-Audette est victime d’un incendie criminel.

2008 : Acquisition du bâtiment par le propriétaire actuel.

2014 : Première demande de démolition. Le conseil municipal se prononce contre, malgré l’avis favorable du comité de démolition.

Octobre 2016 : Dépôt d’une deuxième demande de démolition.

Juillet 2018 : Le comité de démolition se prononce une fois de plus en faveur, en juillet.

Octobre 2018 : Le conseil municipal entérine cette décision.