Cette retraitée témoigne de ses problèmes avec le système Phénix

TROIS-RIVIÈRES | Même si des dizaines de milliers de fonctionnaires fédéraux ont vécu des difficultés avec le système Phénix, très peu ont accepté de témoigner à la caméra.

Louise Faucher de Trois-Rivières est retraitée de la fonction publique fédérale. En 2016, 2017 et 1018, elle a accepté des contrats pour son ancien employeur.

Le système Phénix a été lancé 2016 et doit à Mme Faucher des sommes pour chacune de ces années.

Pourtant, chaque semaine, elle a entré dans le système toutes les heures travaillées, dûment approuvées par sa supérieure.

Cette année, à la fin de son contrat, elle a fait parvenir une copie complète de son volumineux dossier au service de la paie. Déception. «Trois semaines plus tard, on me l'a retourné en me disant que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, que je dois passer par le système», a témoigné Mme Faucher.

«Mais je ne suis plus dans le système, je suis à la maison!»

Elle a la chance d'avoir un chèque de pension qui entre régulièrement. Une chance que d'autres n'ont pas.

«Mon cas est minime comparé à d'autres jeunes qui ont reçu 40 000 $ en trop, qui n’ont pas été capable de faire arrêter le paiement et qui aujourd'hui, se voient réclamer ces sommes-là aux conditions de l'employeur.»

Sur 273 000 fonctionnaires fédéraux, le vérificateur général estime que 187 000 ont des problèmes de paie. Des erreurs qui atteignent 615 millions $.