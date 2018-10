Claude Julien de nouvelles options

Claude Julien a maintenant de nouvelles options.

• Son équipe est animée par un sens du devoir qui étonne tout le monde.

• Son directeur général, Marc Bergevin, est en train de passer pour un magicien. Le travail de Max Domi au centre est étonnant. Voilà pourquoi Claude Julien n’est plus limité au niveau des décisions à prendre.

• Tomas Tatar s’est calmé depuis quelques rencontres, mais il faut préciser que son joueur de centre Phillip Danault est envoyé en mission dans plusieurs situations. Par conséquent, le trio doit subir quelques changements au cours d’un match.

Brio de Danault

Quand on parle de nouvelles options pour l’entraîneur, le nom de Danault revient continuellement dans les discussions. Il joue bien entre Tatar et Brendan Gallagher. Il est un incontournable en infériorité numérique.

Et, voilà que Danault, de plus en plus, excelle dans le cercle des mises en jeu.

Son taux d’efficacité, samedi soir, a été remarquable: 62 %. Mais surtout, ce qu’il faut retenir, il a gagné huit mises en jeu sur 14 contre Patrice Bergeron, considéré comme le

meilleur de la Ligue nationale.

Julien n’a pas manqué de le souligner après le match. « Par moment, j’ai voulu “protéger” Jesperi Kotkaniemi, et j’ai fait appel à Phillip. Mais, attention, le jeune s’est également bien défendu, sauf qu’il y a des situations où tu dois réagir. »

Ce que Julien ne faisait pas souvent l’an dernier. Mais, justement, il n’avait pas ces options. Cette saison, il a pris des décisions tranchantes, il n’a pas épargné des vétérans comme Karl Alzner et Andrew Shaw. Il a laissé des messages clairs en parlant d’un engagement de tous les instants.

Le système requiert un effort de tout un chacun. Personne ne peut se contenter de demi-mesures parce que cela affecte le plan de match. Le match à Boston était une occasion de mesurer jusqu’à quel point le Canadien progressait à l’intérieur d’une nouvelle structure.

Le Tricolore surprend non seulement ses plus farouches partisans, mais toute la ligue également.

Ça chauffe

• Sur le gril : Mike Yeo, des Blues de St. Louis, Jeff Blashill, des Red Wings de Detroit, Dave Hakstol, des Flyers de Philadelphie, John Stevens, des Kings de Los Angeles, et possiblement Bob Boughner, des Panthers de la Floride. Todd McLellan, des Oilers, est-il toujours sur le gril ? Depuis quelques jours, on n’a pas ajouté de l’huile. Par contre, les Kings et les Flyers sont en panne sèche et les deux directeurs généraux, Rob Blake et Ron Hextall, respectivement, auront des décisions à prendre dans les prochains jours évidemment si la situation ne s’améliore pas. L’an dernier, aucun entraîneur n’a été invité à vider son bureau ou encore à prendre un taxi...

• Est-il besoin de préciser que le nom de Alain Vigneault alimente les conversations. Les Rangers devront lui verser la somme de 4,5M$ par année, lors des deux prochaines saisons. Un salaire qui doit faire peur à des directeurs généraux qui songent à apporter un changement. Cependant, les Rangers seraient prêts à payer une partie de la facture. Des endroits où l’on pourrait profiter de l’expérience de Vigneault : Philadelphie, Los Angeles, St. Louis et la Floride. Detroit ? Pas vraiment. Vigneault doit hériter d’une équipe avec des effectifs pouvant atteindre les séries éliminatoires. Ce n’est pas le cas avec les Red Wings.

• Sidney Crosby vient de saluer les partisans de l’Ouest canadien avec une performance de 5 buts et 2 passes pour sept points lors des matchs disputés à Edmonton, à Calgary et à Vancouver. Les Penguins n’ont alloué que six buts au cours des trois matchs.

• Une suggestion d’un journaliste de Toronto. Les Leafs devraient échanger William Nylander et Jake Gardiner aux Kings en retour de Drew Doughty. Euhh... il faudrait demander à Doughty s’il veut quitter la Californie et son contrat de huit ans s’ébranlera à partir de l’an prochain. Et, faut-il ajouter que les Kings, lors des négociations, ont assuré Doughty qu’il terminerait sa carrière à Los Angeles...

• Dans la catégorie « peut-être que j’aimerais bien que tu dégages ». C’est la situation qui prévaut à Edmonton au sujet de Zack Kassian. Vous vous souvenez sans doute de ce patineur qui n’a fait que passer à Montréal. C’est-à-dire qu’il s’était arrêté sur un poteau pendant son séjour dans la métropole.

• J’aimerais préciser que les matchs Rangers à Los Angeles, Dallas à Detroit, New York Islanders en Caroline, Edmonton à Chicago, Ottawa à Vegas et San Jose à Anaheim, n’apparaissent pas dans le classement des forces. Ils seront ajoutés aux résultats de chacune des équipes lors de la compilation du classement des forces de la semaine prochaine.