Des cols bleus étonnants

Marc Bergevin reste calme, mais il dort plus en paix. Après 10 matchs, le Canadien représente l’une des agréables surprises dans la LNH avec un dossier de 6-2-2. À la veille de la visite d’Alexander Radulov et des Stars de Dallas au Centre Bell, le directeur général a rappelé lundi que le travail restera la meilleure recette pour les succès de son équipe.

Il y a quelques semaines, le ciel semblait noir et orageux. Les experts prédisaient une autre saison sombre au CH.

On croyait que cette équipe, dénudée de son capitaine Max Pacioretty et d’Alex Galchenyuk et privée de Shea Weber dans les premiers mois du calendrier, se battrait pour obtenir le plus de boules possible dans la loterie du repêchage afin de repêcher Jack Hughes, décrit comme le premier de classe de la cuvée 2019.

Mais en ce début de saison, le Tricolore déjoue tous les pronostics. Il y a une attitude renouvelée au sein de ce groupe.

« Les attentes étaient différentes après une mauvaise saison, a rappelé Bergevin. Le camp a donné le ton à notre saison. Nous jouons de bons matchs depuis le début du camp. Si nous gagnons encore demain [ce soir], nous terminerons avec un très bon mois d’octobre. »

« C’est 10 matchs, c’est un petit échantillon, a-t-il poursuivi. Mais ce que je vois, c’est que nous travaillons et que nous nous battons. C’est la recette clé pour connaître du succès. Sans ça, tu ne fais rien. Nous travaillons et nous jouons à l’intérieur du système. Pour notre prochaine tranche de 10 matchs, est-ce que nous serons encore 6-2-2 ? Je ne sais pas. Mais je sais que nous travaillerons. »

L’équilibre

Avec des puissances comme le Lightning de Tampa Bay, les Maple Leafs de Toronto et les Bruins de Boston dans la division Atlantique, le CH a encore un long chemin à parcourir avant d’atteindre une place en séries. Si ce scénario semblait impossible au premier jour du camp, c’est maintenant plus probable.

Questionné à savoir s’il compte sur une équipe assez forte pour aspirer aux séries, le DG a insisté sur la même notion, celle du travail.

« Comme je le disais en début de saison, j’avais des attentes comme DG avec ce groupe, a-t-il répliqué. Je voulais voir une équipe qui travaille tous les soirs. Et je voulais voir une équipe qui se battrait pour une place en séries. Je l’ai dit dès le départ. Je ne change pas ma philosophie. J’ai dit une phrase clé aux joueurs : le travail n’est pas une option. Il faut se battre, il faut donner l’effort nécessaire. Jusqu’à présent, c’est ce que nous faisons. »

Aux yeux de Bergevin, le CH se définit également comme un groupe de cols bleus. À l’exception de Carey Price, il n’y a pas une grande étoile au sein de la formation.

« Ce qui fait notre succès jusqu’à présent, c’est l’équilibre, a noté l’ancien défenseur. On n’a pas de joueurs d’élite comme MacKinnon, Landeskog et Rantanen, un des meilleurs trios de la LNH. Plusieurs équipes en ont. Nous avons de l’équilibre, trois ou quatre trios qui peuvent produire et jouer de la bonne façon tous les soirs. On n’a pas de Matthews, mais on a des gars qui chaque soir poussent, poussent et poussent. C’est pour ça qu’on a du succès. »

Dans le même bateau

À la position de centre, Max Domi a contribué à construire cette nouvelle identité basée sur la rapidité, l’acharnement et le travail. À la ligne bleue, les Mike Reilly, Xavier Ouellet et un Jordie Benn revigoré ont aussi aidé à cimenter ce concept.

« Il n’y a pas une grosse différence entre notre brigade défensive de l’an dernier et de cette année, a souligné Bergevin. La différence : on joue mieux en équipe. On a une meilleure attitude. On parle d’attitude, c’est un petit mot, mais qui peut faire de grosses différences.

« On n’abandonne pas, a-t-il enchaîné. On joue vite, les gars ont du fun ensemble et sont heureux de venir à l’aréna. Les joueurs sont fiers. Ce qu’ils ont traversé l’an dernier, ce n’était pas facile. Si tu tombes, c’est un accident, mais ne pas se relever est un choix. Ils ont choisi de se relever. »

Phillip Danault a décrit parfaitement le changement d’attitude à l’intérieur de l’équipe.

« Il n’y a personne qui reste à part cette année, nous sommes tous dans le même bateau. »

Le bateau devra maintenant continuer à voguer dans la bonne direction. C’est le défi pour les prochains mois.