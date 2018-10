Devenez un Ghostbuster avec ce jeu à la Pokémon GO!

Pour celles et ceux qui ont rêvé de se joindre aux casseurs de fantômes après avoir un des films, on a une mauvaise nouvelle pour vous: c’est toujours impossible pour un paquet de raisons dont...

les fantômes n’existent pas. s’il y en a (chacun ses croissances, après tout), il n’y en a pas assez pour un modèle d’affaires viable. etc.

Bonne nouvelle, toutefois: faire semblant n’aura jamais été aussi facile avec Ghostbusters World!

Ghostbusters quoi?

Tout d’abord annoncé en février par le studio de FourThirtyThree, Ghostbusters World a finalement été dévoilé au grand public en ce mois d’Halloween.

En gros, il s’agit d’un jeu en réalité augmentée à la Pokémon GO, mais qui puise son inspiration des différentes incarnations de l’univers Ghostbusters comme les films, bien sûr, mais aussi les dessins animés, jouets et autres comic books.

Les personnages de la nouvelle mouture féminine auraient toutefois été malheureusement écartés selon Bustle.com.

Ce qui sauve toutefois Ghostbusters World d’être une pâle copie, c’est l’aspect narratif, plus «jeu de rôle», qu’on y a ajouté (en plus du mode en réalité augmentée). À cet effet, le jeu serait plus près des jeux Pokémon traditionnels que le fameux GO, car les fantômes capturés peuvent ensuite combattre pour nous.

Question de capture

De plus, la capture de fantômes est plus complexe que celle des Pokémon dans GO. On doit affaiblir les fantômes avant de lancer un piège tout en évitant les attaques de ces derniers.

Un défi supplémentaire, quoi.

Ghostbusters World est disponible sur appareils Android et iOS.