En Autriche, les voitures électriques pourront circuler plus rapidement que les autres

Dans le cadre d’une série de mesures adoptées pour favoriser l’achat de voitures électriques, le gouvernement autrichien permettra une limite de vitesse supérieure aux conducteurs de modèles électrifiés.

En Autriche, la limite de vitesse de 130 km/h est parfois réduite à 100 km/h sur certaines portions d’autoroute quand un avertissement de pollution de l’air est en vigueur.

Sur ces quelque 440 kilomètres de réseau routier, les conducteurs de véhicules électriques pourront conserver une vitesse supérieure, peu importe la condition de l’air.

Elisabeth Köstinger, ministre autrichienne du développement durable, a expliqué que cette décision avait été prise pour encourager les automobilistes autrichiens à se tourner vers des modèles électriques. Du même coup, le gouvernement de ce pays européen permettra aussi aux voitures zéro émission de circuler dans les voies réservées aux autobus. Des espaces de stationnement gratuits seront aussi aménagés pour ces véhicules.

Au Québec

Chez nous, même si la limite de vitesse demeure la même pour tout le monde, le gouvernement québécois a mis quelques mesures en place pour encourager les automobilistes à se tourner vers des modèles électrifiés.

Grâce au programme Roulez électrique, les nouveaux propriétaires d’un véhicule hybride ou électrique peuvent bénéficier d’une aide financière allant jusqu’à 8000$.

Les conducteurs de véhicules munis d’une plaque au lettrage vert peuvent aussi circuler dans les voies réservées et accéder gratuitement aux ponts payants des Autoroutes 25 et 30 en plus de tous les traversiers gérés par le gouvernement du Québec.

Le gouvernement du Québec espère compter 100 000 véhicules verts sur les routes de la province d’ici 2020.