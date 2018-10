Entre Minuit, le soir et Dans une galaxie

Un croisement entre Dans une galaxie près de chez vous et Minuit, le soir, c’est possible ? Réponse cet hiver, quand Claude Legault et Pierre-Yves Bernard, le tandem derrière ces deux séries aux antipodes, lèveront le voile sur Appelle-moi si tu meurs.

Rencontré au cœur d’une longue journée de tournage à Longueuil, dans un immeuble désaffecté déguisé en poste de police, Claude Legault décrit sa nouvelle offre comme « un hybride » entre Dans une galaxie près de chez vous, cette comédie de science-fiction devenue culte à Canal Famille et VRAK TV, et Minuit, le soir, cette incursion dramatique dans l’univers des videurs de bar présentée à Radio-Canada de 2005 à 2007.

« C’est comme si on avait créé une bibitte en faisant copuler deux bêtes étranges », résume l’auteur et acteur, qui partage l’affiche de l’intrigant thriller policier en huit épisodes avec Denis Bernard.

Rebonjour la police

Trois ans après la fin de 19-2, Claude Legault retrouve son badge de policier dans Appelle-moi si tu meurs. Récemment récompensé aux Gémeaux pour son rôle dans Fugueuse, le comédien y campe Jean-François Lelièvre, un agent exilé en Thaïlande rapatrié de force à Montréal, une ville qu’il évite depuis une trentaine d’années pour des raisons mystérieuses. De retour au Québec, ce père de famille se retrouve à mener une enquête sur la mafia italienne... dont fait partie son meilleur ami d’enfance, Mario Vietti (Denis Bernard). Les deux hommes tairont à leurs collègues et complices respectifs leur relation privilégiée, tentant au passage de s’entraider pour sauver leur peau.

« Pour se voir en cachette, ils choisissent un sauna gai parce qu’ils sont certains que personne ne pourra les reconnaître », dévoile Claude Desrosiers.

Photo Chantal Poirier

Une série violente

En entrevue au Journal, Claude Legault qualifie Appelle-moi si tu meurs de « série assez violente par moments », une description approuvée par Claude Desrosiers. « Des fois, je retrouve le côté absurde et déjanté de Galaxie, et d’autres fois, c’est très heavy et très, très noir », indique le réalisateur.

« La mort est très présente », ajoute Claude Legault.

Les deux hommes ont visiblement beaucoup de respect l’un pour l’autre, après avoir travaillé ensemble à plusieurs reprises au cours des 15 dernières années, notamment sur L’empire Bo$$é et Un sur deux.

« Claude Legault, c’est une machine, déclare Claude Desrosiers. Je l’adore. C’est un gars très, très précis. Il a beaucoup de charisme. Il a une façon de dire les choses qui fait qu’on y croit. »

« J’ai une grande confiance en Claude Desrosiers, ajoute le comédien. C’est un extraordinaire directeur d’acteurs qui comprend le texte. Parce qu’il n’y a rien de plus chiant et dangereux qu’un réalisateur qui passe à côté des mots. »

Photo Chantal Poirier

Changement pour Magalie

Produite par Zone 3 (Like-Moi), la série Appelle-moi si tu meurs met également en vedette Isabelle Vincent en capitaine de l’unité antigang, Didier Lucien en sergent-détective et Pierre Curzi en parrain mafieux. Quant à Magalie Lépine-Blondeau, son rôle demeure entouré de mystère. On sait toutefois qu’elle incarne une danseuse nue.

« C’est très différent de tout ce qu’elle a fait jusqu’à présent, note Claude Desrosiers. Elle est allée loin. Je lui ai dit : “Magalie, on change de quartier. On te connaît pour être très Mile-End. Là, on s’en va dans Hochelaga-Maisonneuve ben profond.” »

« Elle a tout de suite embarqué, poursuit le réalisateur. C’est une fille vraiment intelligente et très talentueuse. »

Le tournage d’Appelle-moi si tu meurs a commencé le 10 septembre et devrait prendre fin dans un peu plus d’une semaine.

Appelle-moi si tu meurs atterrit sur Club illico le 28 février 2019.