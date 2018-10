James Accurso exposé en toute intimité à Laval

LAVAL – La famille de James «Jimmy» Accurso avait engagé une firme de sécurité privée afin de veiller à ce qu’aucun visiteur indésirable ne s’approche de la porte du complexe funéraire où était exposée la dépouille, lundi, dans le quartier Sainte-Dorothée, à Laval.

Pendant que les visiteurs affluaient au salon funéraire, une poignée d’agents de sécurité tirés à quatre épingles surveillaient les alentours avec beaucoup d’attention.

D’ailleurs, les deux seuls membres des médias présents pour couvrir l’événement ont reçu la visite des agents de sécurité.

Sur un ton poli, mais très ferme, les hommes à la stature imposante ont prévenu les représentants de la presse écrite qu’il valait mieux pour eux de se tenir à l’écart du complexe funéraire et des gens qui y entraient et sortaient.

Tout au long de l’après-midi, plusieurs dizaines de personnes, voire des centaines, se sont présentées sur place afin d’aller offrir leur soutien aux proches endeuillés.

La famille avait également fait appel à une équipe de valets pour aller garer les voitures des visiteurs dans le vaste terrain de stationnement du bâtiment, situé en bordure de l’autoroute 13.

Les proches de James Accurso recevaient les témoignages de sympathie lundi entre 13 h et 17 h et entre 18 h et 21 h, de même que mardi de 10 h 30 à 11 h 30.

Les funérailles du fils aîné de Tony Accurso doivent avoir lieu immédiatement après, mardi sur le coup de midi, à l’église Saint-Agapit, située sur le chemin d’Oka, à Deux-Montagnes.

Rappelons que James Accurso a connu une fin tragique dans la nuit de jeudi à vendredi dans un accident de voiture, à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, dans les Laurentides.

L’homme de 43 ans était passager d’une luxueuse voiture de marque Tesla conduite par son ami Sébastien Varin, le propriétaire du Manoir Saint-Sauveur.

Ce dernier aurait raté une courbe sur la route 370 et sa voiture est ensuite allée percuter violemment des arbres en bordure du chemin. James Accurso serait mort sur le coup.

Sébastien Varin s’en est tiré avec des blessures relativement mineures dans les circonstances.

Il a été arrêté peu de temps après le drame pour conduite avec les capacités affaiblies. L’homme d’affaires a par la suite été libéré sous promesse de comparaître à une date ultérieure.