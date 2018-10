Jérémy Lauzon de nouveau rappelé par les Bruins

Les Bruins de Boston ont rappelé d’urgence le défenseur Jérémy Lauzon de leur club-école de Providence, lundi.

Le Québécois avait été rétrogradé la veille, après avoir disputé son deuxième match en carrière dans la Ligue nationale, samedi, contre le Canadien de Montréal. Il a passé un peu moins de 13 minutes sur la glace dans une défaite de 3-0. Lauzon avait réalisé ses débuts jeudi lors d’une rencontre face aux Flyers de Philadelphie.

Le choix de deuxième tour, le 52e au total, a obtenu un but et trois mentions d’aide en six parties avec la filiale cette saison.

Boston visitera les Hurricanes de la Caroline, mardi. Pour cet affrontement, le cas de l'arrière Matt Grzelcyk, blessé au bas du corps, est douteux.