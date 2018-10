Kristopher Letang quitte l’entraînement des Penguins

Le défenseur des Penguins de Pittsburgh Kristopher Letang a été incapable de compléter la séance d’entraînement de son équipe en raison d’une blessure persistante au bas du corps, lundi.

Son instructeur-chef Mike Sullivan a d’ailleurs mentionné au compte Twitter de l’organisation que le Québécois avait quitté la patinoire par mesure préventive.

Letang a passé plus de 21 minutes sur la glace durant le match de samedi contre les Canucks de Vancouver. Cette saison, il a totalisé quatre buts et sept mentions d’aide pour 11 points en neuf rencontres, tout en conservant un différentiel de +8. Pittsburgh accueillera les Islanders de New York, mardi.