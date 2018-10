La devise sur les plaques d’immatriculation: à chacun ses mérites

Tel qu'entendu sur QUB radio à l'émission Là-haut sur la colline animé par Antoine Robitaille.

Une récente édition du magazine Échos-vedettes (16/21 septembre 2018) rendait hommage à Lise Payette et citait notamment le témoignage que sa fille avait publié sur sa page Facebook le 6 septembre : «Elle nous laisse une devise précieuse Je me souviens».

Prise à la lettre, cette phrase pourrait laisser entendre que Lise Payette a créé la devise qu’on doit évidemment à Eugène-Étienne Taché, architecte de l’Hôtel du Parlement.

On devrait plutôt comprendre que Lise Payette serait à l’origine de l’inscription de cette devise sur les plaques d’immatriculation du Québec, ce qui n’est pas plus exact, même si on l’a dit et redit depuis plusieurs années, surtout ces derniers jours.

Élue en novembre 1976, Lise Payette est aussitôt nommée ministre des Consommateurs, Coopératives et Institutions financières avec le mandat de créer un régime assurance-automobile «sans égard à la faute» (no fault), mission dont elle s’acquitta avec brio, malgré la tempête qu’elle suscita principalement chez les avocats. «Ce n’est pas arrivé par accident. Il y a eu des oppositions à ce mouvement-là», rappelait le premier ministre Couillard dans son hommage, sans préciser quelle lutte acharnée le parti qu’il dirige avait menée contre cette réforme.

La Loi sur l’assurance automobile a été adoptée en 1977 et mise en application le 1er mars 1978 avec la création de Régie de l’assurance automobile du Québec (RAAQ), devenue par la suite la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ).

À cette époque, et jusqu’en 1980, l’émission des permis de conduire et des plaques d’immatriculation relevait du Bureau des véhicules automobiles, qui était sous la responsabilité de Lucien Lessard, député de Saguenay et ministre des Transports.

Dans un communiqué émis le 15 décembre 1976 et cité par au moins quatre quotidiens le lendemain (Soleil, Presse, Nouvelliste, Sherbrooke Record), le ministre Lessard annonçait deux décisions : les plaques de 1977 seraient «de couleur beige avec lettres et chiffres marron» ─ puisqu’il était trop tard pour changer ce que son prédécesseur avait décidé ─ , mais celles de 1978 présenteraient une modification importante, la devise Je me souviens remplaçant le slogan La belle province.

La Presse, 16 décembre 1976

Peu de temps avant l’émission de ce communiqué, dans un des premiers caucus des élus péquistes du 15 novembre 1976, Denis Vaugeois avait exprimé son agacement de voir son chèque de paye porter la mention «gouvernement de la province de Québec». Et puisqu’on y est, avait-il ajouté, il faudrait aussi faire disparaître le slogan publicitaire «la belle province» inscrit sur les plaques d’immatriculation et le remplacer par la devise du Québec.

Ses collègues n’étaient pas tous convaincus, mais Lucien Lessard, ministre responsable du Bureau des véhicules automobiles, prit la balle au bond. L’ancien professeur d’histoire connaissait la signification du mot «province» et il s’empressa d’aller chercher l’appui du Conseil des ministres pour mettre l’idée en application, ce qui se produira au printemps 1978.

À ces deux anciens députés, redisons «Je me souviens».

PS: Merci à Denis Vaugeois et Lucien Lessard pour les témoignages ainsi que Raynald Lessard et Judith Mercier pour la recherche de documents.

