La fille de Valérie Taillefer partage un hommage vibrant à son beau-père Jimmy Accurso

La famille de Valérie Taillefer vit actuellement un deuil bien difficile. Jimmy Accurso, le conjoint de cette dernière, est décédé dans un accident de voiture dans la nuit de jeudi à vendredi.

L’animatrice a révélé qu’elle partageait sa vie avec l’homme d’affaires depuis un an, après l’annonce de son décès tragique. Elle s’est confiée sur son amour pour lui dans une longue lettre touchante partagée sur ses réseaux sociaux.

Inspirée par sa maman, Ève, 12 ans, a elle aussi tenu à adresser quelques mots doux à son défunt beau-père.

«Ma fille Ève, 12 ans, a écrit un texte qu’elle me demande de partager ici, parce qu’elle n’a pas de Facebook. Elle l’a composé seule et sans m’en informer et je suis extrêmement touchée», a indiqué Valérie Taillefer en guise de présentation.

Dans sa lettre, Ève décrit la relation harmonieuse qu’elle avait avec Jim et l’amour qu’elle éprouvait pour lui.

«Hier, mon beau-père nous a quittés afin de se rendre au ciel. Je me suis réveillé quand ma mère a reçu l’appel. Il est décédé d’un grave accident de voiture. C’était la première fois que je perdais quelqu’un aussi proche de moi. Dans ma tête il va revenir demain et me dire “n’importe ce que tu veux on va le faire”. Jim était le beau-père que tout le monde rêve d’avoir. Il savait toujours quoi faire et quoi dire. Il était toujours calme.»

Un beau-père présent et aimant

La jeune fille dévoile aussi que Jimmy Accurso était très présent pour sa famille et les enfants de Valérie.

«Moi, ma mère, ma sœur, son fils et toute sa famille étions toujours sa priorité. Même juste l’avoir connu pour un an, je me suis attachée a lui comme s’il s’agissait d’un deuxième père. Ma peine pour ce qui est arrivé ce matin-là est absolument inexplicable et il n’y a rien que je ne ferais pas pour qu’il revienne nous voir et enlever ce mal que tout le monde avons.»

«Il m’aimait comme si j’étais sa fille de sang, comme ma mère me le dit encore tous les jours. Il a donné tellement de bonheur à ma mère comme je ne l’avais pas vu depuis longtemps.»

