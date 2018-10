La hausse du prix de l'alumine frappe l'Aluminerie Alouette

SEPT-ÎLES – La hausse du prix de l'alumine a un impact important pour l'Aluminerie Alouette de Sept-Îles, qui a vu ses coûts de production augmenter drastiquement.

Le principal fournisseur de matière première de l'aluminerie a cessé sa production, ce qui complexifie la vie des gestionnaires d'Alouette. Ainsi, l'alumine, qui représentait de 35 à 38 % des coûts de production de l'aluminerie, compte maintenant pour plus de la moitié des coûts de production.

Cette situation n’entraîne toutefois pas de baisse de production. Alouette a produit, en 2017, 595 000 tonnes d’aluminium, et continue à ce rythme.

Les nouveaux investissements se poursuivent, dont le projet de 102 millions $ pour la conversion d’ici 2020 des cuves vers la technologie AP40.

«On est en plein processus d'implantation d'une nouvelle technologie. Rien n'est arrêté. Les autres projets d'investissement sont maintenus selon les prévisions. Par contre, il va falloir qu'on use d'un peu plus d'intelligence pour réduire ou améliorer nos coûts de production. Il faut vraiment le faire», a indiqué le directeur du développement stratégique d'Alouette, Richard Lapierre.

L'aluminerie a par ailleurs dévoilé un sondage sur la perception de la population de Sept-Îles et Port-Cartier auquel ont participé 500 personnes.

Les dirigeants de l'aluminerie se sont réjouis du fait que 97 % des citoyens ont une opinion favorable de l’aluminerie et que 96 % estiment qu'Alouette est une entreprise socialement responsable.

Toutefois, ils sont moins enthousiastes sur la perception de la population sur des enjeux environnementaux. En effet, 79 % des citoyens estiment qu'Alouette est soucieuse de l'environnement et 76 % ont une opinion favorable sur la transparence de l'aluminerie

«On a eu les commentaires, on a eu le retour des questions. Là, on va réaligner notre message, notre communication. S'assurer d'être transparent pour la population et que les gens sachent ce qu'on veut faire», a indiqué le vice-président aux Affaires corporatives, Dominique Denicourt.