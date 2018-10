La loi est faite pour tout le monde

À Gaétan qui vous transmettait l’autre jour son écoeurement devant le fait que les lois sont de plus en plus faites pour protéger les piétons et les cyclistes et que ce sont les automobilistes qui écopent des contraventions, vous répliquiez qu’il fallait protéger les groupes les plus vulnérables. Est-ce que cela veut dire que vous acceptez comme normal que ces deux groupes puissent faire comme bon leur semble? Comme passer sans s’arrêter aux feux rouges, rouler en sens inverse de la circulation pour les cyclistes, et marcher à pas de tortue après s’être engagé dans la rue alors que le feu virait au rouge, pour les piétons?

Une automobiliste respectueuse qui tient à être respectée

Absolument pas. La loi c’est fait pour tout le monde. Et tout comme vous, je considère que tout contrevenant, qu’il soit à pied, en vélo ou en auto, devrait être sanctionné pour les fautes qu’il commet, et que les deux premiers ne le sont pas assez.