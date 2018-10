La tournée d’adieu de KISS passe par le Centre Vidéotron

Québec pourra faire ses adieux à KISS. Le légendaire groupe américain fera escale au Centre Vidéotron le 2 avril durant sa tournée End of the World.

👅ANNONCE🤘



Réservez votre soirée du 2 avril prochain, alors que la formation @KISSOnline viendra faire la fête toute la soirée au @centrevideotron à l'occasion de son End of The World Tour !



La mise en vente des billets aura lieu ce vendredi, 2 novembre, dès 10h00 ! pic.twitter.com/2D6NSA7tPz — Centre Vidéotron (@centrevideotron) 29 octobre 2018

C’était un secret de Polichinelle que KISS planifiait une ultime sortie avant de ranger ses costumes de scène, 45 ans après ses débuts. Il ne restait plus qu’à savoir quelles villes auraient l’occasion de voir ou revoir Gene Simmons et Paul Stanley, les deux membres originaux encore dans le coup au sein du quatuor.

Cet adieu sera aussi un retour à Québec pour KISS, 10 ans après leur concert sur les plaines d’Abraham, au Festival d’été.

«Tout ce que nous avons bâti et acquis au cours des quatre dernières décennies n’aurait jamais pu se produire sans les millions de personnes dans le monde qui ont rempli les stades, les arénas et les clubs au cours de ces années. Ce sera la célébration suprême pour nous et la dernière chance pour ceux qui n’ont pas eu la chance d’assister à l’un de nos spectacles. KISS Army, nous vous dirons au revoir lors de cette dernière tournée avec notre plus grand spectacle à ce jour et nous allons terminer de la même façon que nous avons fait nos débuts... sans regret et sans arrêt», mentionne le groupe dans le communiqué de presse annonçant la tournée.

Les billets (de 52 $ à 151 $) seront mis en vente le 2 novembre, à 10 h. Des préventes sont prévues mercredi et jeudi.