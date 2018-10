Le Brésil élit un dictateur en puissance

Ce qui vient de se passer au Brésil dépasse l’entendement. Les Brésiliens ont élu à 55,1% un président ouvertement fasciste *, Jair Bolsonaro, en pleine connaissance de cause. (Il y a quand même 45 millions de Brésiliens qui n’ont pas voté pour lui.)

Il se présente comme le Trump tropical mais à côté de lui, Trump est un minou marxiste.

Pour élire un homme qui préfère apprendre que son fils s’est tué en auto que d’apprendre qu’il est homosexuel, qui est nostalgique de l’époque où les militaires dirigeaient le Brésil d’une main de fer – bien qu’ils n’aient pas tué assez de gens, croit-il – il défend la torture et les exactions policières en pleine rue, comme Rodrigo Duterte aux Philippines, le tout à la sauce évangélique ultraconservatrice, misogyne et raciste, pour élire ce personnage trouble donc, les Brésiliens devaient en avoir jusque là de la corruption et de la violence extrême qui minent leur société.

Et de la pauvreté. La toile de fond de ce gâchis.

Treize ans de gouvernements de gauche – la corruption n’a pas d’appartenance politique – a poussé les Brésiliens dans les bras d’un homme autoritaire, étroit d’esprit, qui avoue ne rien connaître à l’économie mais qui en a fait son cheval de bataille et qui est prêt à détruire la forêt amazonienne, le poumon de la terre, et les territoires autochtones qui s’y trouvent, pour plaire aux investisseurs.

Il promet des miracles en éducation et en santé – on lui souhaite de réussir - et de ramener la loi et l’ordre dans le pays.

Mais comment ? Avec plus de violence ?

En 2003, le Brésil avait interdit le port d’armes aux particuliers. Bolsonaro espère renverser cette décision dans un pays où sept homicides sur dix sont provoqués par une arme à feu, rapporte Le Monde.

The Economist, modéré comme toujours, s’inquiète de l’avenir de la démocratie au Brésil.

Bolsonaro a été élu démocratiquement. Fera-t-il comme d’autres ‘élus’ aux tendances dictatoriales ? Erdogan en Turquie, Poutine en Russie, Maduro au Venezuela, Morsi en Égypte, Mugabe au Zimbabwe et tous les dirigeants palestiniens actuels qui ont choisi d’utiliser leur pouvoir démocratiquement acquis pour affaiblir la démocratie, ou même l’abolir ?

Il y a de quoi s’inquiéter. Le Brésil n’est pas un pays sans envergure ou une république de bananes. Bolsonaro fera-t-il tache d’huile en Amérique latine ?

L’autoritarisme est redevenu à la mode. Qu’espère-t-on y trouver de si formidable ? Nos sociétés libérales sont-elles à ce point intellectuellement dégénérées que plusieurs envisagent avec satisfaction le retour de la méthode forte pour gouverner ?

Cela a-t-il fonctionné dans le passé ?

* Difficile de s'entendre sur une définition du fascisme mais j'aime 'l'extrémisme des centristes' du sociologue et politologue américain, Seymour Lipset (1922-2006)