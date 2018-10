Le frère du caïd Desjardins a été tué, croit la police

Le frère aîné du caïd Raynald Desjardins, Jacques, disparu il y a maintenant un an, a vraisemblablement été assassiné dans un règlement de compte de la mafia.

D’après nos sources, la police croit que ce sexagénaire ayant déjà trempé dans l’importation de stupéfiants a ainsi été attiré dans un guet-apens, et possiblement par une connaissance dont il ne se méfiait pas.

Jacques Desjardins n’a jamais redonné signe de vie par la suite. Sa Volkswagen Passat blanche a été retrouvée deux jours plus tard, abandonnée dans une rue résidentielle du quartier Sainte-Rose, à Laval.

Les policiers l’ont passée au peigne fin, mais les assaillants n’ont laissé aucune trace du corps derrière eux, ni d’indice de ce qui a pu arriver à l’homme qui portait un polar North Face noir et des souliers de course gris et bleu.