Le plus beau spa nordique de la province se trouve à Québec et il est ENFIN ouvert

Le quatrième STROM spa nordique a finalement ouvert ses portes dans le Vieux-Québec. Avec un site d’une superficie de 32 000 pieds carrés, c’est le plus grand de tous les STROM existants à ce jour.

En plus d’être le plus gros, il est également le plus beau et le plus impressionnant. En tant que clients, vous pourrez profiter de l’expérience thermale dans huit bassins, deux saunas secs finlandais et deux bains vapeur à l’eucalyptus. Vous pourrez également vous prélasser dans la piscine infinie qui offre une magnifique vue sur le fleuve Saint-Laurent ou encore vous laissez porter par le courant dans la «lazy river» de l’un des bassins du site.

Deux nouveautés volent complètement la vedette au STROM Vieux-Québec. La première est sans aucun doute le bain intérieur au sel d’Epsom qui vous fera flotter un peu comme dans la mer Morte. Après 20 minutes dans ce bain flottant, vous aurez l’impression d’avoir fait une sieste d’au moins 1 heure.

L’autre nouveauté qui est assez cool est que vous pouvez accéder à l’un des bains directement à la sortie des vestiaires. Vous n’avez qu’à laisser votre peignoir à l’entrée de la petite pièce en question, descendre quelques marches qui vous mènent dans une espèce de «cave» d’eau et continuer votre chemin dans le tunnel. Arrivé au bout de ce petit tunnel sombre, vous choisirez si vous souhaitez aller dans la «lazy river» à l’extérieur ou bien rester dans le bassin d’eau chaude à l’intérieur. Assez unique comme expérience.

Finalement, comme dans tout bon STROM spa nordique, il est également possible d’aller prendre une pause bouffe au restaurant de l’endroit. Le bistro entièrement vitré peut accueillir 70 personnes assises et en été vous pourrez vous installer sur la terrasse pour siroter votre verre de bulles.

Le spa est officiellement ouvert depuis le 26 octobre. Pas le choix d’aller y faire un tour dès que vous avez besoin d’une petite pause!

STROM spa nordique

515, boulevard Champlain

