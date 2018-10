Les urgences débordent à Québec, lundi. Le taux d’occupation atteint même 138 % à l’hôpital de l’Enfant-Jésus.

Les malades doivent une fois de plus s’armer de patience avant de se rendre à l’urgence. Un peu après midi, seules les urgences des hôpitaux Chauveau et Jeffrey Hale ne dépassaient pas leur capacité maximale.

Le plus important temps d’attente est à l’urgence de l’Enfant-Jésus, où l’on compte 66 patients sur civière, pour une capacité de 48.

Le CHUL, l’hôpital Saint-François d’Assise, l’Hôtel-Dieu de Québec, et l’hôpital Saint-Sacrement fonctionnent tous à plein régime affichant des taux d’occupation entre 105 % et 126%.

Selon la porte-parole du CHU de Québec, Lindsay Jacques, cet achalandage demeure inexpliqué, d’autant plus que la saison de la grippe n’est pas encore commencée. «Oui nous sommes occupés, mais il n’y a pas actuellement de facteur déterminant pour expliquer la situation», affirme-t-elle.

«Fermée temporairement»

Même l’urgence mineure de la clinique médicale du boulevard Lebourgneuf est «fermée temporairement», lundi après-midi. Une affiche a été installée devant la porte précisant le temps d’attente d’au moins deux heures pour voir une infirmière. «Revenez plus tard», est-il indiqué.

Situation fréquente

Et les débordements semblent fréquents, selon ce que rapporte Audrey Bilodeau, employée du centre d’appels du réseau MaClinique, notamment responsable de l’urgence mineure. «Contrairement à d’autres cliniques, on prend tout le monde. On se fait donc référer des patients de partout, d’Info-Santé, du CLSC, tous les patients qui n’ont pas de médecin de famille», explique-t-elle, précisant que ces fermetures temporaires sont habituellement de «courte durée».

«Même si on a quatre ou cinq médecins de garde en poste et plusieurs infirmières, si on se fait référer au-dessus de 200 patients, ça ne fonctionne plus», affirme-t-elle.