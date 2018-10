L’intimité du couple: Première partie

Les couples se forment et se séparent rapidement. La relation est abordée comme un produit de consommation avec une date de péremption. Temps moyen du couple : environ 7 ans. Cette année encore, près d’un couple sur deux vivra une séparation. On s’y attend comme une évidence.

La séparation est une composante ancrée dans la réalité des couples. Mais avec la séparation, vient le deuil, la peine, la colère et la souffrance, qui parfois est très profonde. Comment expliquer cet entêtement à toujours vouloir être en couple malgré les douleurs que génère la rupture? Quand un enfant se brûle en jouant avec des allumettes, il apprend à ne plus y toucher. Cela le protège, en augmentant son espérance de vie.

Pourquoi n’en est-il pas ainsi pour les couples qui se séparent? Sommes-nous masochistes? Non, mais nous avons tous besoin d’être en relation intime à l‘âge adulte. Il s’agit d’un besoin fondamental tout aussi important que manger, boire et dormir. Nous avons besoin de vivre une intimité stable et profonde avec au moins une autre personne. Une relation dans laquelle nous nous sentons libres, acceptés et valorisés dans toutes les facettes de notre personnalité (forces, limites, peurs, valeurs, etc.)

Cette intimité est difficile à atteindre pour une majorité d’adultes, mais nous y tenons. Nous y tenons même parfois malgré nous, car ce besoin d’intimité est très puissant, voir incontrôlable. Il est gravé dans notre ADN. Nous pouvons nous faire accroire qu’il en est autrement (surtout en sortant d’une relation difficile) mais nous nous trompons. Personne ne fait exception aux règles de la nature. En fait, sans la présence de ce besoin fondamental d’intimité qui coïncide avec le début de la puberté, vous et moi ne serions pas là en train d’en discuter. Tant pour nos lointains ancêtres que pour nous-mêmes, ce besoin d’intimité motive le goût de former une famille et ultimement de vivre une des expériences les plus enrichissantes au plan humain : celle d’avoir des enfants.

Farnkie Bernèche, Ph.D, Professeur de psychologie

J’ai préféré scinder votre texte en deux pour mettre les lecteurs et lectrices en haleine pour la suite qui sera publiée demain. Votre texte d’ailleurs s’y prêtait en ce que la première partie constitue une mise à plat de la situation du couple d’aujourd’hui, et dans sa deuxième partie vous abordez la solution.

C’est un fait que le couple n’est plus vu, du moins dans une grande majorité de cas, dans la durée. Il est plutôt apprécié dans l’intensité des émois du démarrage d’une relation amoureuse, mais très peu dans le besoin d’ajustements que le temps et le quotidien rendent indispensables pour l’amélioration et la maturation d’une vie à deux. Et comme pour être bien à deux il faut que chacun soit bien avec soi-même, ça vient ajouter une couche à la complexité de l’opération.