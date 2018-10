Martin Levac, alias Phil Collins, accroche ses baguettes de drum

L’hommage de Martin Levac à Phil Collins sur scène aura duré 10 ans. Le Québécois qui personnifie la star anglaise depuis 2009 en jouant de la batterie et en chantant pendant son spectacle Dance Into The Light a décidé d’accrocher ses baguettes et son micro en 2019.

Le voyage musical dans l’univers de celui qui a composé In The Air Tonight, Another Day In Paradise et Sussudio s’étirera jusqu’en novembre 2019. Il prendra fin avec trois autres rendez-vous au Capitole de Québec, du 21 au 23 novembre. Au total, 250 représentations de cette production auront été offertes devant plus de 300 000 spectateurs.

D’ici là, une vingtaine de dates québécoises sont à l’horaire de Martin Levac qui a déjà reçu des éloges de la part de l’ancien membre du groupe Genesis lors d’une entrevue sur les ondes d’une station de radio suisse. «Martin, le batteur... Je ne sais pas si j’ai déjà aussi bien joué... peut-être que oui, mais il a superbement joué et il a fait tout ce que j’ai fait. Martin a saisi toutes mes nuances, tant vocales qu’à la batterie...», l’a louangé Phil Collins.

Accompagné de huit musiciens, le Québécois propose plus de deux heures de chansons pendant Dance Into The Light. On consulte martinlevac.com pour obtenir les dernières dates et acheter des billets.